Hund avfyrer hagle ved et uhell og skader kvinne i Nebraska

En kvinne ble skadet på lørdag da en hund klarte å avfyre et haglgevær fra innsiden av en bil utenfor en bensinstasjon i Scottsbluff, Nebraska. Bilens eier hadde stoppet ved en nærbutikk, og en passasjer sto utenfor bilen mens hunden satt i baksetet med den ladde haglen. Ifølge politiet trykket hunden på avtrekkeren mens den beveget seg rundt i baksetet, noe som førte til at geværet ble avfyrt gjennom passasjerdøren.

Kvinnen ble truffet i overarmen av haglekulene og ble kjørt til sykehus for behandling, men skadene beskrives ikke som livstruende. Scottsbluff Police Department opplyser at etterforskningen fortsatt pågår. De har også minnet innbyggerne om at det er ulovlig å transportere ladde hagler i kjøretøy i delstaten.