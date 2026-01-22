Hund funnet i live etter fire dagers leting etter spansk togkatastrofe

HQ

I et øyeblikk av lettelse midt i landesorgen etter Spanias dødeligste togulykke på mange år, reddet brannmenn Boro, en hund som har vært savnet siden søndagens høyhastighetstogkollisjon i nærheten av Adamuz i Sør-Spania. Gjenforeningen med eierne hans brakte en liten glede midt i tragedien som krevde minst 43 menneskeliv og etterlot over 120 skadde.

Boro, en blanding av schnauzer og vannhund, hadde reist sammen med sin eier, Ana Garcia Aranda, og hennes gravide søster, som begge ble skadet i kollisjonen. Søsteren ligger fortsatt på intensivavdelingen. I dagene etter ulykken ba Garcia Aranda offentlig om hjelp til å finne kjæledyret sitt og sa: "Hvis jeg ikke kan gjøre noe for (søsteren min), håper jeg i det minste at jeg kan finne Boro."

Politiet oppdaget først hunden i nærheten av ulykkesstedet på onsdag, men Boro stakk av. Brannmannskaper klarte til slutt å fange ham inn morgenen etter, og han ble trygt brakt tilbake til familien sin. "Det har vært veldig vanskelig og veldig vakkert", sier en talsperson for familien. Mens etterforskningen av årsaken til kollisjonen fortsetter, ga Boros trygge retur et sjeldent håp i kjølvannet av Spanias dødeligste togulykke på mange år...

20. januar: Boro savnet

22. januar: Boro funnet