Hundrevis av billige spill å finne i Xbox-vårsalget

Nylig har både Nintendo og Sony sparket i gang sine vårsalg, og nå har Microsoft gjort det samme. Derfor finnes nå hundrevis av spill med rabatter på opptil 70% på utvalgte spill, men også hardware som konsoller og håndkontrollere, og også abonnement kan fås billigere denne våren (også Design Lab-kontrollere).

Vi har gått igjennom 25 sider med tilbud og håndplukket et antall favoritter i forskjellige kategorier som vi synes er spesielt bra til nåværende prislapp:

• Borderlands 3 - 50% rabatt

• Mortal Kombat 11 - 60% rabatt

• Sekiro: Shadows Die Twice - 35% rabatt

• South Park: The Stick of Truth + South Park: The Fractured but Whole (bundle) - 67% rabatt

• Star Wars Jedi: Fallen Order - 40% rabatt

Surf over til denne lenken og sjekk ut tilbudene selv. Salget pågår til og med den 13. april.