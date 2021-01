Du ser på Annonser

Nintendo er tilsynelatende enda et steg nærmere å ta livet av Nintendo 3DS, som ble pensjonert i fjor. Twitter-brukeren @comeoutpunching rapporterer at hundrevis av DSiWare-titler har blitt trukket fra eShop uten forvarsel fra Nintendo. Titlene skal være fra før 2011 og en liste over dem alle finner du her.

Det er trist da mange kvalitetstitler er helt utilgjengelige da de aldri ble sluppet fysisk.

Takk, Nintendo Life