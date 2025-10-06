Hundrevis fanget på Mount Everest etter snøstorm

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at en kraftig snøstorm har etterlatt hundrevis av turgåere strandet på Mount Everest etter at uværet feide over Himalaya i løpet av den kinesiske nasjonalferien. Redningsaksjoner pågår fortsatt, og mange turgåere er allerede brakt i sikkerhet, mens andre fortsatt er fanget langs fjellets østlige ruter. Snøstormen slo til uten forvarsel, begravde leirene under tykk snø og tvang lagene til å søke ly i overfylte telt. Lokale myndigheter har siden da stengt tilgangen til Everest Scenic Area, mens redningsmannskapene fortsetter å kjempe mot harde vinder og kraftig snøfall for å nå frem til dem som fortsatt venter på å bli evakuert. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette på følgende lenke. Go!