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Hungry er tittelen, flodhesten er dyret, så det første spørsmålet er naturligvis: Er dette Hasbros filmatisering av « Hungry, « Hungry Hippos»? Vel, kanskje, hvis det hadde vært opp til en skrekkfilmregissør. Jeg har ikke undersøkt saken og vet derfor ikke svaret. Det jeg derimot har gjort, er å tilbringe nitti minutter i sumpene i Louisiana i James Nunns flodhest-skrekkfilm, der en gruppe mennesker på en sump-safari gleder seg til å fotografere alligatorer, men i stedet ender opp med å tilbringe tiden sin med noe helt annet.

Handling:

Etter å ha gått seg vill i sumpene i Louisiana under en alligatorsafari, må en gruppe mennesker kjempe for livet mot et rasende flodhest som er på frifot.

James Nunn er et nytt navn for meg. Han har regissert filmer som «Tower Block», «Hooligans 3», «Shark Bait» (en hai-film jeg har gått glipp av!) og nå, kanskje, verdens første flodhest-skrekkfilm. Han har flere filmer på CV-en, men ingenting som virkelig skiller seg ut. Kanskje det er en grunn til det?

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Rollebesetningen inkluderer Madison Davenport fra «Sharp Objects», Tracey Bonner og Michel Curiel, som har spilt mindre roller i en rekke produksjoner. Hovedattraksjonen, om vi kan kalle ham det, er Joaquim de Almeida, hvis CV er like langt som en rull toalettpapir og inkluderer «Fast X», «Shogun», «Warrior Nun» og «24». Det bør legges til at ingen av skuespillerne får mye å jobbe med.

Jeg hørte om « Hungry et par måneder før premieren, og i år har det blitt veldig tydelig at jeg tiltrekkes av filmer med monstre. Og det er jo helt klart noe spennende ved premissen om uskyldige, tåpelige mennesker som havner på menyen til et morderisk flodhest? Jeg kan ikke bare avfeie den, selv om jeg i ettertid kanskje godt kunne ha gjort det.

Når det er sagt, er det nok ingen stor overraskelse at * Hungry * ikke er noe å bli begeistret for? Faktisk ville du gjøre klokt i å ikke engang vurdere å kaste bort nitti minutter av livet ditt på denne filmen. * Hungry * er mange ting. Dessverre er en spennende og underholdende film ikke en av dem. « Hungry er ikke en spesielt visuelt tiltalende film. Visst, utsikten over myrområdene kan kanskje være det, men omgivelsene blir raskt ensformige, og spesialeffektene lar mye å være ønsket.

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Filmen har også en PG13-klassifisering, noe som betyr at den ikke vil være grafisk. Men de kunne vel ha klart å få med seg noen få nervepirrende, kreative drap? Nei? Ikke engang det. Det føles som halvparten av poenget med en film som denne, men vi får verken blodige scener eller stilige spesialeffekter. Dessverre er manuset ekstremt svakt, og det er heller ingen spenning. Det kan være en liten smule spenning i noen sekunder når en av de stakkars sjelene svømmer i vannet like etter at flodhesten fra « Hungry dukker opp, men det er alt. Det er faktisk nesten fascinerende hvor avskalert spenningen er, noe som i seg selv skyldes at karakterene blir fullstendig ignorert og at sekvensene som skal være spennende, ikke klarer å levere på akkurat det punktet.

Joaquim de Almeidas veteranfigur blir aldri mer enn en karikatur; flodhesten, som antagonist, blir aldri skremmende eller virkelig truende; og når nitti minutter har gått, lurer du på hvem du skal kontakte for å kreve pengene tilbake for den bortkastede tiden. Dessverre er « Hungry ikke engang dårlig nok til å være underholdende, noe som i seg selv er et kjennetegn på sjangeren. Den er rett og slett kjedelig og ubetydelig. Faktisk, akkurat som med vinterens absolutte bunnpunkt, «Return to Silent Hill», har jeg absolutt ingenting positivt å si om flodhest-skrekkfilmen « Hungry, bortsett fra at den til slutt tar slutt.