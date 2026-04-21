Hungry Hungry flodhester er på frifot i den nyeste filmatiseringen du ikke ba om

Det har skjedd alle mulige rare filmatiseringer i det siste, i takt med at Hollywood jakter på alt som kan ha et snev av IP-verdi. Men kanskje har dette forsøket gått for langt...

En første trailer har blitt avslørt for Hungry, en spillefilmatisering av det ikoniske spillet Hungry, Hungry, Hippos, og ja, du gjettet det, filmen følger en gjeng mennesker som forsøker å overleve rasende og utsultede flodhester.

Filmen er skrevet og regissert av James Nunn fra One Shot, og i hovedrollene ser vi Madison Davenport, Tracey Bonner, Joaquim de Almeida, Michel Curiel, Jim Meskimen, Samantha Coughlan, Olivia Bernstone og River Codack.

Når det gjelder hva filmen ser ut til å utforske, forklarer handlingen: "I det mystiske og farlige landskapet i det sørøstlige amerikanske sumplandet legger en gruppe turister ut på en båttur. Uvitende om farene i bayouen begir de seg utenfor allfarvei, lokket av løftet om et eksklusivt eventyr. Lite aner de at reisen skal bli en kamp for overlevelse mot en glupsk flodhest som gjemmer seg i dypet. Hungry er en pulserende overlevelsesthriller som skildrer den umulige kampen mot et av naturens mektigste vesener."

Filmen kommer til VOD i juni og deretter til Sky Cinema-plattformen for alle brukere av tjenesten i september, og du kan se en trailer for Hungry nedenfor, som fanger opp all dens filmatiske prakt.