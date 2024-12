Hunt: Showdown 1896 og For the King II blir en del av Game Pass denne uken

HQ

Da vi i forrige uke avslørte hvilke spill Microsoft ville gi ut for Game Pass i desember, la vi til at vi mistenkte at listen ville vokse ytterligere under The Game Awards.

Men... Microsoft hadde ikke tenkt å vente så lenge med å skjemme bort abonnentene, og i løpet av helgen ble det kunngjort at to tillegg kommer denne torsdagen. Det ene er Cryteks blytunge monsterdræper Hunt: Showdown 1896, og det andre er fantasy-rollespillet For the King II.

Det er også en mulighet for at noe annet blir presentert på fredag under The Game Awards, som starter kl. 01:00 GMT / 02:00 CET / 03:00 EET.

Hunt: Showdown 1896