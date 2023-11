Hunter Schafer om å spille Zelda: "Det hadde vært så kult"

HQ

Helt siden Nintendo bekreftet at en live-action-filmatisering av The Legend of Zelda er på trappene, har fansen strømmet til sosiale medier for å dele sine tanker om hvem som bør spille i filmen. I den forbindelse har Hunter Schafer fra Euphoria vært en av de ledende kandidatene til rollen som Princess Zelda, og under en opptreden på The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes premieren i går kveld kommenterte Schafer fansenes casting.

I et intervju med Entertainment Tonight uttalte Schafer: "Det hadde vært så kult. Personlig elsker jeg spillet. Jeg spilte det som barn og spiller det fortsatt. Hvem vet! Det hadde vært ganske kult.".

Det har ikke kommet noen offisiell kunngjøring om hvem som er utpekt til å spille de respektive rollene i live-action-filmen, men kanskje Miyamoto tar hensyn til fansenes ønsker for rollen.