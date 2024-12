Hunter x Hunter-skaperen avslører ambisiøse fremtidsplaner for mangaen

HQ

Yoshihiro Togashi, den anerkjente skaperen av Hunter x Hunter, har gitt fansen en lovende oppdatering om fremtiden til den elskede mangaserien, noe som har skapt begeistring i hele samfunnet. Etter mer enn to års pause kom Hunter x Hunter tilbake i oktober 2024, og gjenopptok den intense arvefølgekrigen. Fansen var begeistret over den nye utviklingen, men de siste nyhetene om at serien ville ta en ny pause på ubestemt tid, gjorde mange bekymret for mangaens fremtid og Togashis helse.

Nå har Togashi imidlertid delt en viktig oppdatering som beroliger fansen. I et nylig innlegg på X (tidligere Twitter) avslørte mangakaen at han jobber aktivt med manus til de neste 50 kapitlene av Hunter x Hunter. Dette markerer et ambisiøst skritt fremover for serien, ettersom Togashi har som mål å levere en betydelig mengde innhold i løpet av de kommende månedene, noe som letter bekymringene for historiens fremtid.

Togashis oppdatering nevnte også at så snart manusene er ferdige, vil han begynne å tegne, noe som gir et glimt av hans engasjement for å ta igjen den tapte tiden fra tidligere pauser. Denne nyheten har skapt stor begeistring blant fansen, som venter spent på de neste kapitlene, som sannsynligvis vil fortsette å utvikle den gripende arvefølgekrigen.

Siden serien ble gjenopptatt i oktober, har Hunter x Hunter fulgt en unik utgivelsesplan, der Shonen Jump har gitt Togashi fleksibilitet til å jobbe i sitt eget tempo for å ta vare på helsen sin. Denne tilnærmingen ser ut til å lønne seg, ettersom Togashi har forpliktet seg til å lage 50 kapitler, et løfte som tyder på en mer stabil fremtid for serien.

Dette er en annonse:

Mens Togashi fortsetter å komme seg og jobber med mangaen, kan fansen se frem til mer Hunter x Hunter-innhold enn noen gang før, med muligheten for at arvefølgekrigen endelig når sin konklusjon og til og med potensialet for nye historier, som den etterlengtede Dark Continent Expedition.

Selv om reisen har vært en berg-og-dal-bane, med hyppige avbrudd, ser det ut til at sagaen om Hunter x Hunter langt fra er over, og fremtiden ser lysere ut enn noensinne.

Hva gleder du deg mest til å se i de kommende Hunter x Hunter-kapitlene?

Dette er en annonse: