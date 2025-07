Hurt Me Plenty: Den ultimate guiden til førstepersons skytespill 2003-2010

HQ

Bitmap books er uten tvil det ledende forlaget når det gjelder videospill i analog form - bøker, altså. And Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010 (ja, det er en munnfull) er intet unntak. En heftig bibel med nydelig trykte sider dedikert til frag-kunsten. Et åpent kjærlighetsbrev til en æra av FPS-spill som både produsenter, skyttere og spillere har blandede følelser for. Men stol på meg, dette er en reise verdt å ta. Så sett deg ned, bli en stund og lytt.

Så en ting av gangen. Det er kanskje litt rart å begynne med emballasjen, men jeg føler at dette må tas opp. For la oss innse det, når man bestiller ting på nettet, er det alltid en ekstra frykt for frakt og håndtering. Hvordan vil den skinnende nye boken VIRKELIG se ut når den kommer hjem til deg? Med store forhandlere som Amazon og lignende er det et rent sjansespill. Det er bare å kaste opp. Men Bitmap vet hvordan de skal pakke, og med ekstra polstring i hjørnene og rikelig med innpakning, er det grunn nok til å bestille direkte fra butikken deres.

Men bortsett fra det, og det vil neppe komme som en overraskelse, har Bitmap overgått seg selv nok en gang. For når innpakningen er av, wow. Det panoramiske innbundet med hardcover har en elegant, filmatisk stemning - hvitt omslag med silketekstur, levende Pantone-blekk, dristige hodeskallemotiver som minner om Dooms mørkere øyeblikk. Nok til å få selv den mest tilfeldige nerden til å fråde om munnen. Ren kaffebordskunst. Tykt, matt satinpapir setter hvert skjermbilde i et smigrende, oppslukende lys, mens bokmerket med bånd er det siste lille ekstra. Ja, jeg er overstrømmende. Fordi den er SÅ forbanna vakker.

Men førsteinntrykket til side. Det er fortsatt innholdet som betyr noe, så la oss sette det i siktet og grave dypere. Dette andre bindet, som er skrevet av Stuart Maine, er oppfølgeren til I'm Too Young to Die, og dykker ned i perioden 2003-2010. Denne perioden har blitt omtalt som en "villmarksfase" for FPS, og sjangeren utviklet seg - eller gikk i stå - avhengig av hvem du spør. Maine viker ikke unna noen av sidene. Den er engasjert og full av lidenskap. Fra de åpenbare blockbuster-skytespillene som Half-Life 2, BioShock, COD. Til de mer obskure og rett og slett merkelige som Nina: Agent Chronicles eller Ubersoldier II. Hver tittel får sitt øyeblikk i solen, 200 oppføringer, nøye sortert.

Ja, her får du litt av en tur. På den beste måten. Fra teknologien og grafikken, med utviklingen av PhysX-motorer og HDR-belysning i Crysis, til de merkelige narrative skiftene og historiedrevne kampanjene. Fremveksten av flerspiller i Left 4 Dead og Team Fortress til de seriøst eksperimentelle raritetene som The Ball eller Cryostasis. Og ja, en dukkert i skammens basseng med de villere og mislykkede titlene som RoboCop. Morsomme ting.

Og det er ikke bare "enda en liste". Det er nok av dem allerede. Nei, denne er fullpakket med saftige ting. Utvikleranekdoter, tilbakeblikk på motorer og kritiske analyser. Med noen få forsterkede stemmer fra folkene som faktisk bygde spillene, med utviklere fra Nightdive, Ken Levine og til og med et innlegg fra Garry Newman. Ja, hjernen bak Garry's Mod. De er reflekterte og langt fra de vanlige spørsmål og svar-greiene som vanligvis finnes, og dette gir så mye tekstur til boken.

Det som virkelig får denne boken til å knitre, er at den spenner fra polerte, ikoniske titler til grusomme fiaskofester i løpet av noen få sider. For noen kan det kanskje virke skremmende, men det er en grunn til de voldsomme sprangene, som har til hensikt å understreke hvor mye utvikling og ambisjoner betydde for det som faktisk ble til slutt. I det ene øyeblikket beundrer du Halo 3s tekniske sprang, i det neste fnyser du av RoboCop '03 og dets forkludrede design. Det er virkelig gode greier, og det holder leseren engasjert. Dessuten treffer Maines stil tonen midt i blinken: entusiastisk uten å være cheesy, analytisk uten å være tørr. Han høres ut som en bedrevitende kompis som har spilt altfor mange demoer på begynnelsen av 2000-tallet.

Tilbake til den visuelle presentasjonen igjen. Ja, jeg mener det. Bitmaps rykte for frodig grafikk gjelder nok en gang. Massive skjermbilder, detaljerte og skarpe utskrifter. Det er førsteklasses greier, med oppsett som aldri føles overfylt og gir god plass til at innholdet kan puste. Og det er bra, for Hurt Me Plenty er et dypdykk som med sine nesten 500 sider virkelig er et maraton. Dette er en bok å nyte og nippe til over lang tid, en fest som ingenting annet og et stykke nirvana for alle oss FPS-gale galninger.

For å oppsummere. TLDR, bare gå videre og kjøp HurtMe Plenty: Den ultimate guiden til førstepersons skytespill 2003-2010. Og det første bindet hvis du tilfeldigvis har gått glipp av det. Dette er rene referansestoffet, et designmanifest og så nær videospill-arkeologi som du kan komme. Den perfekte balansen mellom kaffebords-glamour og innsikt på utviklernivå. Like pen som informativ, og Hurt me Plenty er en veltalende hyllest, en tidsmaskin og en vakkert bygget tank til spillhyllen din. Det er uforskammet detaljert og egentlig bare holdt tilbake av sin dype nisje og betydelige tyngde.