Hurtigmatkjede leverer nå pizza til hunder

Folk gjør hva som helst for kjæledyrene sine. Det gjelder spesielt for folk med for mye penger. Spesielle hundegodbiter, pyjamas til kjæledyret, alt har blitt gjort før, men nå har pizzakjeden Pizza-La introdusert pizzaer som leveres til hundene.

Wanko-pizzaene (du ser sikkert at dette ikke er en engelsk kjede) er basert på den klassiske Teriyaki-kyllingpizzaen fra den japanske restauranten. De ble først solgt i dyrebutikker etter å ha blitt godkjent av et kjæledyrfôrfirma. Pizzaen bruker kylling i stedet for deig som bunn, og er toppet med mer kylling, mais, sopp og tang, alt sammen perfekt spiselig for hunden din.

Dessverre er pizzaen frossen når du får den levert, så du må la den ligge i noen timer for å tine eller tine den i mikrobølgeovnen før hunden din kan nyte den.

