Husk de beste helgene i livet ditt med LAN Party Adventures Vi ser for oss at Quake Arena, Doom eller Age of Empires dukker opp her og der i denne nostalgiske simuleringstittelen.

Kom hit, kjære barn, for i dag skal jeg fortelle dere en historie fra en svunnen tid... På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, da vi pleide å gå sammen med vennene våre og datamaskinene deres og spille i lokal flerspillermodus. Hvordan gjorde vi det? Jo, vi sparket ut foreldrene til noen i gruppen som hadde modem og internett med mer enn 56 kbps, og så låste vi oss inne på et rom hele helgen med våre stasjonære datamaskiner. Lite søvn, mye søppelmat og mange timer med moro. Det, kjære barn, var "LAN-parties", og nå kommer LAN Party Adventures for å gjenskape den magiske tiden. Bortsett fra gamle slag har teamet i LEAP Game Studios truffet spikeren på hodet når det gjelder å skildre atmosfæren og livet til de banebrytende lokale flerspillergamerne. "Målet vårt er å fremkalle gode minner fra gammeldagse LAN-party og samtidig tilby et engasjerende mysteriespill som spillerne kan løse sammen", sier Gabriel Shimabuko, spillets produsent. LAN Party Adventures er planlagt utgitt på PC på Steam senere i år - er du klar for en reise i ren nostalgi? Sjekk ut traileren nedenfor. HQ