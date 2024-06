Husk gamle minner med Simpler Times i dag

Hvis du har lett etter et spill som perfekt spikrer ideen om avslapning og meditasjon, kan Stoneskips Simpler Times være det rette. Det beskrives som en "opplevelsesbasert, interaktiv meditasjon som belønner tålmodighet og oppmerksomhet med gripende øyeblikk."

Når det gjelder hva det betyr i praksis, handler dette spillet om å sette seg inn i Tainas situasjon når hun forbereder seg på å flytte ut av barndomshjemmet sitt. I løpet av dette arbeidet opplever hun en rekke minner og tenker over fortiden sin ved å male, lytte til musikk, ta bilder, bla i bøker, lese notater og løse gåter.

Under sin opptreden på Day of the Devs showcase, har Stoneskip nettopp avslørt at Simpler Times faktisk nettopp har debutert fullt ut og nå er tilgjengelig for å hente og spille på PC. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor, samt noen ekstra bilder.