Husker du Barcelona Dragons? Gordon Bellamy gjør det: "I put them in Madden!"

Har du noen gang hørt om Barcelona Dragons? Sannsynligvis ikke, med mindre du er en stor fan av amerikansk fotball og den kortlivede NFL Europe (først kjent som World League of American Football), en liga som fungerte som en mindre utviklingsliga for National Football League mellom 1989 og 2007. Bare ett lag fra Spania var med i denne ligaen (de fleste var fra Tyskland, pluss ett fra England, ett fra Skottland og ett fra Nederland), Barcelona Dragons, som spilte på Estadi Olímpic de Montjuic.

Klubben ble grunnlagt i 1991, men varte bare i 12 år, og med NFL-legenden Jack Bicknell som trener hadde de stor suksess og vant én "World Bowl" i 1997, og nådde fire andre. Klubben var en kort periode eid av FC Barcelona som FC Barcelona Dragons, men manglende støtte fra fansen gjorde at laget slet økonomisk og forsvant i 2003.

Men én person som husker dem, er Gordon Bellamy, EA Sports-veteranen som nylig snakket med vår egen David Caballero på San Diego Comic Con Málaga. Mens vi snakket om hvordan han var med på å forme Madden-spillene (og deres innflytelse på FIFA/EA Sports FC), fortalte han entusiastisk at han var den første personen som fikk laget inn i Madden-spillene.

"Jeg kom nettopp på noe, og jeg er i Spania for første gang. Jeg var også den første som la inn Barcelona Dragons i Madden", sa han og lo, til synlig forvirring fra publikum."Jeg skal bare si det. Det var meg. Jeg pleide å elske europeisk fotball".

Du kan se det hyggelige øyeblikket på slutten av intervjuet nedenfor.