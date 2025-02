Huzzah! Det ser ut til at vi ikke alle kommer til å dø i 2032

HQ

Den siste tiden har vi rapportert om asteroiden som er på vei mot jorden. Den massive romsteinen, kjent som Asteroid 2024 YR4, ble først antatt å være på kollisjonskurs med planeten vår, og i midten av februar ble det anslått at sjansen for sammenstøt var så høy som 2,8 %. Dette gjorde den til den mest sannsynlige asteroiden på over 20 år, og mange begynte å slå alarm og gå ut i gatene for å rope dommedag. Men som vanlig ser det ut til at vi alle har blitt litt for opphisset, for nye data fra NASA tyder på at Asteroid 2024 YR4 ikke vil treffe jorden, eller rettere sagt at det er svært lite sannsynlig at den vil gjøre det.

Romfartsorganisasjonen har gått ut på X og sagt at sannsynligheten for at asteroiden 2024 YR4 skal treffe jorden har sunket til så lite som 0,004 %, noe som faktisk ikke er noen stor overraskelse, ettersom ESA også nylig sa at dette ville skje.

Det opplyser NASA: "Sannsynligheten for nedslag av asteroiden 2024 YR4 har sunket til 0,004 %. Den forventes å passere trygt forbi jorden i 2032."

NASA legger til hvordan de kom frem til denne konklusjonen: "Vi sporer asteroider ved hjelp av teleskoper over hele verden og avgrenser banene deres ved hjelp av nøyaktige målinger. Deretter modellerer vi deres fremtidige baner ved hjelp av datasimuleringer for å ta hensyn til ting som gravitasjonspåvirkning. Gjennom disse simuleringene kan vi beregne sannsynligheten for sammenstøt med ekstrem presisjon."

Så det ser ut til at vi alle kan begynne å legge planer for 2033 og fremover igjen! Ikke at vi ikke burde ha gjort det i utgangspunktet, ettersom asteroiden bare ble ansett som stor nok til i verste fall å utgjøre et problem for en enkelt by.

