Hva blir det neste for Carlos Alcaraz og Jannik Sinner etter US Open: Når kan de tørne sammen igjen?

HQ

Carlos Alcaraz tok tilbake verdensrankingen i tennis mot Jannik Sinner i går kveld i US Open-finalen, i en dominant oppvisning (som pussig nok nesten gjenspeilte resultatet fra Nadals seier over Djokovic i US Open i 2013).

Til sammen har de to vunnet alle de åtte Grand Slam-turneringene fra 2024 og 2025 (med to seire hvert år). Sesongen er imidlertid ikke over ennå, og det er fortsatt mange poeng å kjempe om ... mest av Sinner for å forsvare fra Shanghai Masters (1 000) og ATP-finaler (1 500).

I september bekreftet Alcaraz sin deltakelse i Laver Cup, helgen 19.-21. september, som en del av Team Europe (med Zverev, Rune, Ruud, Mensik og Cobolli) mot Team World. Sinner bekreftet ikke sin deltakelse i denne turneringen, som er sanksjonert av ATP, men som ikke teller for ATP-rankingen.

Sinner og Alcaraz er ventet å delta i følgende turneringer, med forbehold om endringer:



Japan Open (500-serien): 24.-30. september (kun Alcaraz, kan vinne 500 nye poeng)



China Open (ATP 500): 25. september-1. oktober (kun Sinner, kan vinne de 500 poengene Alcaraz mister)



Shanghai Masters (Masters 1000): 1.-12. oktober (Sinner forsvarer 1000 poeng, Alcaraz forsvarer 200 poeng)



Paris Masters (Masters 1000): 27. oktober-2. november (Alcaraz forsvarer 100 poeng, Sinner forsvarer ingen poeng)



ATP Finals (verdt 1500 ATP-poeng): 9.-16. november (Sinner forsvarer 1500 poeng, Alcaraz forsvarer 200 poeng)



Davis Cup-finalen: 18.-23. november (Italia kvalifisert, Spania må fortsatt kvalifisere seg i september)



Selvfølgelig kan deltakelsen deres endres, men kort sagt må vi vente rundt to uker for å se dem igjen i en konkurranse, men ikke i den samme (Alcaraz forventes å delta i Japan, Sinner i Kina). Som de seedede spillerne nr. 1 og 2, kan de støte sammen i Shanghai Masters-finalen 12. oktober...