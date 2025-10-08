Hva blir det neste for FC Barcelona etter å ha slått Bayern München 7-1 i Champions League for kvinner?

HQ

FC Barcelona har ristet av seg frustrasjonene etter tapet for Arsenal i Women' s Champions League forrige sesong ved å banke Bayern München 7-1. Allerede etter tre minutter hadde Barça vunnet med et mål av Alexia Putellas. Ewa Pajor scoret to mål, og innbytter Claudia Pina scoret to til i løpet av de siste tre minuttene; Brugst og Salma Paralluelo fant også nettmaskene mot det bayerske laget.

I Frauen-Bundesliga ligger Bayern likt med Wolfsburg, men få lag kan matche Barcelona i Champions League. De har slått det som (i teorien) var den vanskeligste av rivalene i ligasesongen. I år tar også Women's Champions League i bruk formatet fra ligafasen, og de fire beste lagene i ligaen går til kvartfinalene.

Dette er de kommende kampene i ligafasen for Barcelona i Champions League.



15. oktober: Roma mot Barcelona



12. november: Barcelona mot OH Leuven



20. november: Chelsea mot Barcelona



10. desember: Barcelona mot Benfica



17. desember: Paris FC mot Barcelona

