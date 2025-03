Hva du kan forvente deg av kvartfinalene i UEFA Nations League på torsdag

HQ

I dag er en spennende dag for fotballfans. Landslagspauser blir noen ganger foraktet for å bryte tempoet i de hjemlige ligaene og andre klubbturneringer som Champions League, spesielt så sent i sesongen for fotballklubber - de er også fryktet på grunn av skaderisikoen - men, i hvert fall for disse åtte landene, er det en mer umiddelbar premie enn kvalifisering til VM: den fjerde Nations League-tittelen.

Denne turneringen, som arrangeres annethvert år mellom UEFA Euro Cup og VM, ble opprettet som en unnskyldning for å gjøre landslagspausene mer spennende, og selv om den ikke er veldig prestisjefylt, er den en fin måte å teste vinnerformler som kan tas med til VM neste år. Og etter ligafasen mellom september og november 2024 spilles kvartfinalene med to kamper denne uken (torsdag 20. mars og søndag 23. mars).

Kvartfinaler i Nations League torsdag 20. mars

Dette er alt vi kan forvente oss i dag på kvartfinalene i Nations League (alle kampene spilles samtidig, kl. 20.45 norsk tid):

Nederland mot Spania: Tittelforsvarerne Spania har aldri vunnet når de har spilt på nederlandsk jord (fire nederlag og én uavgjort). Faktisk var den eneste gangen Spania har vunnet over Nederland på sine åtte siste kamper VM-finalen i 2010. Men Spania kommer fra en rekke på 15 kamper uten tap, inkludert UEFA Euro Cup i fjor sommer.

Danmark mot Portugal: Danmark tar imot Portugal, som vant den første utgaven i 2019. De to nasjonene har kun møtt hverandre åtte ganger, og Portugal har vunnet fire og spilt én uavgjort. Den danske landslagssjefen, Brian Riemer, sier på UEFA.com at "alle 26 portugisiske spillere er stjerner på alle posisjoner", så fokuset deres er å minimere den enorme individuelle kvaliteten.

Italia mot Tyskland: Italia har ennå ikke vunnet Nations League, etter å ha nådd de to siste finalene, så det vil gi dem ekstra motivasjon til tross for noen fravær som Mateo Retegui eller Federico Dimarco. Men Tyskland er en sterk rival, som ikke har tapt mot Italia siden semifinalen i EM i 2012, og som slo dem 5-2 i den siste offisielle kampen i 2022.

Kroatia mot Frankrike: Nok en reprise fra en VM-finale, da Frankrike vant over Kroatia i 2018 (få trodde de skulle nå så langt som de gjorde). Kroatia har bare vunnet mot Frankrike én gang, men veldig nylig, i 2022, og Kroatia ble nummer to i Nations League 2023, så Mbappé bør passe seg...