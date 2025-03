Hva er affinitet i Monster Hunter: Wilds og hvordan du kan øke den

HQ

Det er dusinvis av konsepter i Monster Hunter: Wilds som spillet ikke forklarer i detalj (det ville være overveldende ellers), så jegere må stole på intuisjon eller delt kunnskap for å forstå hva som skjer. Et av disse konseptene er affinitet, en egenskap på alle våpen. Den er ikke like viktig som angrepskraften, som er ganske lett å forstå, men den kan være til hjelp når du skal bestemme hvilket våpen du vil ha med deg i kamp.

Kort fortalt er affinitet i Monster Hunter: Wilds sjansen for å treffe et kritisk treff med våpenet ditt. Et kritisk treff er et treff som gir 25 % mer fysisk skade enn andre angrep. Våpen har vanligvis en affinitetsrate på 0 %. Hvis de for eksempel har 10 % affinitet, har du 10 % sjanse for å få et kritisk treff.

Men hvis du har en affinitetsrate på -10 % (det er mulig å ha negativ affinitetsrate), vil ett av ti treff gjøre 25 % mindre skade. Noen ganger er negativ affinitet prisen du må betale for større råangrep, så det er opp til deg å avgjøre hva du foretrekker...

Du vet når du har truffet et affinitetstreff når du ser en liten stjerne under skadetallene. Affinitet påvirker bare fysisk skade, ikke elementær skade (ild, vann, is, torden og drage, som legges til den fysiske skaden avhengig av monsterets svakhet).

Hvordan endre affinitet i Monster Hunter: Wilds

Noen våpen kan komme fra starten av med en affinitetsgrad. Noen ganger vil du se tilsynelatende lignende våpen, med samme sjeldenhet og fysisk rå kraft, som bare skiller seg fra hverandre av elementær skade eller affinitetsnivået. Du kan imidlertid forbedre affiniteten din ved å bruke noen ferdigheter.

Den viktigste ferdigheten du bør se etter hvis du vil øke affiniteten med en gang, er Critical Eye, som kan øke affiniteten fra 4 % på nivå 1 til 20 % på nivå 5. Andre ferdigheter kan øke affiniteten under visse forhold, for eksempel :

Agitator: Øker affiniteten med 3-15 % (og angrepet med +4 opp til +20) mot rasende monstre



Maximum Might: Øker affiniteten fra 10 % til 30 % hvis utholdenheten er full i en periode



Kritisk trekk: Øker affiniteten fra 50 % til 100 % i draw-angrep



Det er til og med noen ferdigheter som, selv om de ikke øker affiniteten, drar nytte av å lande kritiske treff, noe som bare påvirker hvis våpenet ditt har affinitet. Et eksempel er Kritisk status, som øker unormale statuseffekter når du lander kritiske treff.

Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke ferdigheter direkte: i stedet kommer de med våpen eller rustning, samt dekorasjoner (som kan lages ved å snakke med smeden Gemma eller lages i smeltedigelen i Suja) og talismaner.