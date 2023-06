Hva er årets beste spill så langt?

HQ

Vi er nå halvveis gjennom kalenderåret, noe som betyr at det er rundt fem måneder til Geoff Keighley står på scenen i Los Angeles, som en del av et arrangement som samler videospillbransjens beste og mest begavede talenter til en kveld med prisutdeling og feiring. Med The Game Awards satt til desember har vi bestemt oss for å ta en titt på hvilke spill vi tror kan få sjansen til å bli kåret til årets spill, blant den enorme samlingen av utrolige spill som allerede har debutert i 2023.

Vi har plukket ut ti spill som vi tror har en sjanse til å vinne den ettertraktede prisen, og delt dem inn i tre kategorier: "dark horse", "outside chance" og "favoritter". Sjekk ut listen nedenfor for å se hvor vi har plassert årets "beste" spill så langt.

Mørke hester

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy var en enorm kommersiell suksess og et enormt underholdende spill i seg selv. Men i motsetning til noen av de andre spillene på denne listen har det ikke helt den spilldybden eller de ekstra målene og alternativene som gjør at det kan konkurrere med årets virkelige giganter. Når det er sagt, er måten Avalanche byr på magiske trylleformler og presenterer Galtvort-slottet, byen Hogsmeade og det omkringliggende landskapet på, mer enn nok til at Hogwarts Legacy får plass på denne listen.

Dead Space Remake

Det er en klar trend blant årets potensielle GOTY-er at mange av dem er nyinnspillinger av tidligere elskede titler. Nettopp derfor havner Dead Space Remake i dark horse-kategorien, ettersom det mister poeng for originalitet, selv om spillet i seg selv er et fantastisk eksempel på hva et moderne survival horror-spill kan være. Det er atmosfærisk, klaustrofobisk, skremmende og en flott representasjon av den originale opplevelsen fra slutten av 2000-tallet, og av alle disse grunnene fortjener Motive å bli hyllet for denne tittelen.

Street Fighter 6

Det er ikke et perfekt spill, men Capcom har satt Street Fighter tilbake på kartet med denne delen av serien. Street Fighter 6 er ikke som noen av de tidligere Street Fighters, takket være inkluderingen av en JRPG-lignende historiemodus som har vært litt omstridt blant fansen. Men en ting som er klart, er at bortsett fra World Tour -elementene, er dette et svært kompetent og godt bygget kampspill, som vil være en favoritt til å ta prisen for beste kampspill, og potensielt enda flere hvis velgerne føler seg sjenerøse.

Resident Evil 4

Ja, det er nok en nyinnspilling. Og ja, i likhet med Dead Space kommer vi til å kritisere Resident Evil 4 for manglende originalitet. Men hadde det ikke vært for disse områdene, ville vi sunget fra hustakene om dette spillet. Selv om det kanskje er mindre av et survival horror-spill og mer av en action-tittel, har Capcom bevist hvorfor så mange ser på RE4 som det beste i den elskede serien, ettersom kombinasjonen av spennende kamper, fantastiske historier, vittige one-liners, kreative og skremmende fiender og sjefer med mer, alt sammen skaper en uforglemmelig opplevelse.

En liten sjanse

Star Wars Jedi: Survivor

Den generelle oppfatningen av Star Wars Jedi: Survivor er at dette var et spill som var et par ekle feil og problemer unna å bli noe helt spesielt. Respawn har blitt en av de beste til å lage historier i en galakse langt, langt borte, og det viser seg i denne oppfølgeren nok en gang. Historien, det spennende gameplayet, utforskningen, progresjonen, tilleggsmålene, karakterene - alt sammen utgjør en av de beste Star Wars -titlene vi noensinne har sett, og en god kandidat til å snike til seg en GOTY-nominasjon eller en potensiell seier.

Hi-Fi Rush

Årets hittil største overraskelseslansering har også sjansen til å overraske oss igjen mot slutten av 2023. Ikke bare var Hi-Fi Rush et sjokk da det kom ut av intet i januar, men det viste seg også å være et veldig bra spill. Med forfriskende grafikk, morsomme kamper i takt med Tango Gameworks' pulserende verden, beviste de få timene vi fikk tilbringe i Hi-Fi Rush at ikke alle spill trenger å være en 50-timers åpen verden for å overbevise spillere, og at de heller ikke trenger å ha en lang markedsføringskampanje for å skille seg ut blant sine jevnaldrende.

Diablo IV

Blizzard trengte virkelig en seier, og det var nettopp det de fikk med Diablo IV. Dette action-RPG-spillet satte det kaliforniske teamet tilbake i rampelyset og beviste hvorfor de (i så lang tid) ble ansett som en gullstandardutvikler. De forbedrede narrative elementene, den flotte karakter- og verdensdesignen, den enorme variasjonen i byggingen og spillingen, og den generelle opplevelsen av Diablo IV har vært så utmerket at vi kan se for oss at det kan snike seg inn og være med i kampen om GOTY-prisen.

Våre favoritter til å vinne

Metroid Prime Remastered

I en verden av remakes og remastere kan det virke som om mange selskaper bare er ute etter å tjene raske penger på en visuell overhaling av sine mest kjente titler. Men så får du spill som Metroid Prime Remastered, som løfter den allerede eksepsjonelle opplevelsen fra originalen til et helt nytt nivå. Det er en fryktelig sjanse for at dette spillet faller litt i bakgrunnen på grunn av recency bias senere på året, men dette fenomenale skytespillet er et vi kommer til å huske i hele 2023 og utover, og forhåpentligvis vil det resultere i noen GOTY-priser senere.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Vi har sett mer enn noen få overhypede skuffelser de siste årene, men en som absolutt ville fått fansen til å sette spørsmålstegn ved alt hvis det hadde gått galt, var The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Heldigvis lever vi i en virkelighet der Nintendo har slått til, der fysikkmotoren er noe som imponerer selv veteraner i bransjen, og der verdenen klarer å være enda mer fengslende enn i The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det er mye hype rundt dette spillet selv når tiden går fra utgivelsen, men dette er en av de sjeldne gangene der hypen innfris. Virkelig en enestående hit i et år som har vært fullt av dem. Vi kan ikke se for oss at Tears of the Kingdom ikke får noen priser senere i år.

Final Fantasy XVI

Det er kanskje det nyeste av dem alle, men det er uten tvil det som fortjener minst plass på denne listen. Square Enix har virkelig forsøkt å omskrive boken om hva et Final Fantasy -spill er med denne tittelen, og har gjort det med så høy produksjon at Final Fantasy XVI noen ganger føles mer som en film enn et spill. Fortellingen, grafikken, temaet, spillingen, tilgjengeligheten - alt er mesterlig gjennomført, selv om det ikke gjenspeiler det vi har forventet av den japanske serien opp gjennom årene.