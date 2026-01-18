Hva er "bazookaen" Macron ønsker å bruke mot Trump?

HQ

Trumps trussel om å innføre omfattende tollsatser mot åtte europeiske land fordi de nekter å selge Grønland, har ført EU inn på ukjent territorium. Handelskonflikter mellom allierte er ikke noe nytt, men å bruke tollsatser som pressmiddel over territoriell suverenitet er noe helt annet.

For mange europeere er spørsmålet ikke bare hvorfor Grønland har blitt et slikt brennpunkt, men også hvordan EU kan reagere hvis økonomisk press erstatter diplomati. Bak lukkede dører i Brussel har dette spørsmålet ført til at et begrep som høres mer hjemme på en slagmark enn i et handelsmøte, har fått ny aktualitet: "bazooka".

Til tross for det dramatiske kallenavnet er den såkalte handelsbazookaen ikke et våpen i konvensjonell forstand. Det er en forkortelse for EUs kraftigste juridiske verktøy for å forsvare seg når utenlandske regjeringer bruker økonomiske trusler (som tollsatser, investeringsforbud eller markedspress) for å tvinge frem politiske beslutninger. Tanken er enkel: Hvis økonomisk press blir brukt som pressmiddel, bør Europa ha en måte å slå tilbake på.

Dette verktøyet finnes, og det har et formelt navn: Anti-tvangsinstrumentet. Det ble vedtatt i 2023, etter flere år der europeiske ledere følte seg stadig mer sårbare overfor økonomisk press fra stormakter, særlig USA og Kina. På den tiden var målet avskrekking (for å gjøre det klart at tvang ville ha en pris) snarere enn gjengjeldelse.

Frem til nå har instrumentet aldri blitt aktivert. Men Trumps trussel om Grønlands-toll har endret tonen i debatten. Det som en gang var en teoretisk sikkerhetsmekanisme, blir plutselig diskutert som et reelt alternativ, og Macron har åpent oppfordret Brussel til å vurdere å ta den i bruk. "Han vil være i kontakt med sine europeiske kolleger hele dagen og vil, på vegne av Frankrike, be om aktivering av anti-tvangsinstrumentet", sa Macrons kontor på søndag.

Når EU-diplomater samles til krisesamtaler, handler samtalen ikke lenger bare om tollsatser eller handelstall. Det handler om suverenitet, allianser og hvor langt Europa er villig til å gå for å forsvare sin politiske selvstendighet når det utøves økonomisk press. Og i sentrum av denne samtalen står et spørsmål mange europeere nå stiller for første gang: Skal Europa avfyre denne "bazookaen" for første gang?