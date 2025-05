Hva er det nye tekniske direktivet som ble implementert i F1 Spanias GP angående bilens frontvinge?

HQ

F1 Spanias GP denne helgen blir det første til å implementere et nytt teknisk direktiv angående bilens frontvinger: Testene vil bli skjerpet ettersom lagene har klaget på at noen biler hadde en urettferdig fordel ved å ha mer fleksible vinger, for å redusere luftmotstanden i høy hastighet, og endre bilens aerodynamiske balanse fra lav hastighet til høy hastighet.

I 2024-sesongen installerte de kameraer på frontvingene på alle bilene og fant ut at det var nødvendig med strengere belastningsavbøyningstester for frontvingen, den øvre bakvingen og den bakre bjelkevingen. FIA bestemte seg for å vente til Spanias GP (sesongens niende Grand Prix) for å gi teamene mer tid til å etterkomme kravene. "Utsatt innføring var mer fornuftig", sa FIA.

På F1.com forklarte Nikolas Tombazis, FIA Single Seater, hvorfor de innførte denne endringen: "Når mesterskapskamper blir intense, har lagene en tendens til å fokusere mye på hverandres biler, og det er naturlig at de reiser bekymringer, og i løpet av siste halvdel av sesongen kom vi til den konklusjonen at vi trengte å skjerpe testene litt mer for 2025".