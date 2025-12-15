Hva er det russiske anti-Kreml-punkbandet "Pussy Riot"? Alt du trenger å vite

HQ

En domstol i Moskva har stemplet det russiske feministiske punkkollektivet Pussy Riot som en ekstremistorganisasjon, og har i praksis forbudt deres aktiviteter i Russland, ifølge en kjennelse som ble kunngjort mandag.

Avgjørelsen ble tatt på anmodning fra Russlands riksadvokatembeter og følger en rettsavgjørelse fra september, der fem medlemmer av gruppen ble dømt til fengselsstraffer på opptil 13 år in absentia for å ha spredt det myndighetene beskrev som falsk informasjon om den russiske hæren. Gruppens medlemmer, hvorav mange bor utenfor Russland, avviste anklagene som politisk motiverte.

En handling rettet mot president Vladimir Putin

Pussy Riot ble internasjonalt kjent i 2012 etter at flere av medlemmene ble fengslet for å ha fremført en protestsang i Kristus Frelseren-katedralen i Moskva, en handling rettet mot president Vladimir Putin. Saken vakte global oppmerksomhet og gjorde gruppen til et symbol på kunstnerisk motstand og opposisjon mot Kreml.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har Pussy Riot åpent protestert mot krigen, arrangert protester i utlandet og kommet med uttalelser som er kritiske til den russiske regjeringen. Russiske myndigheter har siden stemplet gruppens medlemmer som "utenlandske agenter" og forsøkt å arrestere grunnleggeren Nadya Tolokonnikova, som for tiden er basert i USA.

Tolokonnikova reagerte på ekstremiststemplingen i forrige måned, og avviste avgjørelsen på sosiale medier: "Hvis det å fortelle sannheten er ekstremisme, så er vi glade for å være ekstremister." Dommen skjerper Russlands omfattende tiltak mot dissidenter ytterligere, der kritikere av krigen i Ukraina, opposisjonelle aktivister og uavhengige kunstnere har blitt straffeforfulgt, sendt i eksil eller fengslet.