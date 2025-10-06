Hva er en supermåne og hvordan du kan se den sjeldne høstmånen i oktober (den første supermånen i 2025)

HQ

Natten til tirsdag 7. oktober får himmelobservatører over hele verden en sjelden opplevelse. Den såkalte høstmånen (fullmånen nærmest høstjevndøgn) vil også være den første supermånen i 2025.

Månen vil være synlig fra Europa, Nord-Amerika og deler av Asia og Afrika, og den vil stå opp like etter solnedgang og virke merkbart større og lysere enn vanlig. I Storbritannia vil den dukke opp i horisonten rundt kl. 18.20 lokal tid.

Dette blir den første supermånen siden november 2024, og den markerer starten på en sjelden serie med tre supermåner på rad som avslutning på året, etterfulgt av de neste 5. november og 4. desember.

Hva gjør en fullmåne til en supermåne?

En supermåne oppstår når fullmånen sammenfaller med det punktet i månens bane som er nærmest jorden, det såkalte perigeum. Fordi banen er elliptisk, endrer månens avstand fra jorden seg i løpet av året.

Når denne justeringen skjer, kan månen se opptil 14 % større og rundt 30 % lysere ut enn en gjennomsnittlig fullmåne. Begrepet "supermåne" ble først skapt i 1979 av astrologen Richard Nolle, og har siden blitt et populært begrep.

Astronomer bemerker imidlertid at det finnes litt forskjellige definisjoner, og noen bruker avstandsgrenser (for eksempel innenfor 360 000 km fra jordens sentrum) for å avgjøre om en fullmåne kvalifiserer som supermåne. Uansett er den visuelle effekten umiskjennelig.

Hvorfor kalles det høstmåne?

Hver fullmåne i året har tradisjonelt et navn som gjenspeiler naturens og jordbrukets sykluser. Høstmånen er den fullmånen som opptrer nærmest høstjevndøgn, som i år inntraff den 22. september.

Historisk sett gjorde lyset fra denne månen det mulig for bøndene å fortsette å høste avlingene til langt på natt, noe som har gitt opphav til dens navn. Månen har også en tendens til å stå opp tidligere enn vanlig flere netter på rad, noe som skaper lange kvelder med mykt, gyllent lys, perfekt for innhøsting.

Årets høstmåne er spesielt spesiell, siden det er den siste siden 1987, og den viser seg i begynnelsen av oktober i stedet for i september. Den har også fått kulturell berømmelse takket være Neil Youngs sang "Harvest Moon" fra 1992, som bidro til å sementere dens plass i folks fantasi.

Slik ser du Harvest Supermoon

For å få den beste utsikten bør du se mot den østlige horisonten like etter solnedgang. Månen vil se størst og mest dramatisk ut når den står lavt på himmelen, en visuell effekt som kalles "måneillusjonen", og som får den til å virke enda større sammenlignet med bygninger, trær eller åser.

Observatører i Nord- og Sør-England, Sør-Europa og deler av Asia og Nord-Amerika forventes å få den klareste himmelen, ifølge de tidlige prognosene. Enkelte skyer kan imidlertid skjule utsikten i noen regioner, særlig i Nord-Europa og sentrale stater i USA.

Utover det visuelle skuespillet er høstmånen en påminnelse om hvor sterkt tradisjonene våre er knyttet til naturens sykluser. I årtusener har mennesker markert tiden ved hjelp av månens faser, og feiret hver årstids endringer med navn og ritualer som fortsatt eksisterer i dag. Supermånen den 7. oktober blir den mest lyssterke og største i 2025 så langt, og for mange vil det være en enkel anledning til å stoppe opp og løfte blikket. Kommer du til å gjøre det?