Hva er et "dumt ah-gresskar", og bør du lage et til Halloween?

HQ

Alle har sin egen måte å skjære ut et gresskar på. I fjor klarte broren min og jeg den store bragden å lage et Freddy Fazbear-gresskar, men i år har Halloween sett en trend som sprer seg til alle gresskarutskjærere.

Det kalles "dumb ah-gresskaret", eller dumbass-gresskaret hvis du ikke er vant til internett-lingo. Gresskaret har to små prikker som øyne, og et stort hull i munnen med to bukkekjever. Selv om det har et ganske grusomt navn, kan jeg ikke annet enn å beundre gleden og innfallet i disse gresskarene.

De er også ganske enkle å lage, det eneste du trenger å gjøre er å ta ut alt innmaten i gresskaret og skjære et stort hull til munnen og to små hull til øynene. Øynene kan være litt vanskelige, men en skrutrekker eller en mindre kniv bør gjøre susen.

Dette er en annonse:

Hvordan ser gresskaret ditt ut denne Halloween?

Dette er en annonse: