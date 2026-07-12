Hva er «feil identifisering», den nye FIFA-regelen som førte til at Breel Embolo fra Sveits ble utvist?

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Argentina har kvalifisert seg til VM-semifinalen etter en 3–1-seier over Sveits, en kamp som nok en gang var preget av kontroverser og dommeravgjørelser, inkludert en nesten uhørt avgjørelse: en spiller ble utvist for å ha mottatt sitt andre gule kort som følge av en ny regel innført under dette VM: feil identifisering.

Spilleren var Breel Embolo fra Sveits: Opprinnelig ble det dømt frispark mot en argentinsk spiller, Leandro Paredes. Men etter en VAR-gjennomgang konstaterte dommer Joao Pinheiro at Embolo faktisk hadde simulert, og at Paredes ikke hadde begått noe frispark. Han fikk et gult kort, som var det andre i kampen, og etterlot dermed laget sitt med ti spillere, bare fem minutter etter at Sveits hadde utlignet til 1–1. Embolo forlot banen gråtende og fortvilet.

Denne regelen ble innført av International Football Association Board (IFAB) og kommer spesifikt på forespørsel fra FIFAs dommeransvarlig Pierluigi Collina, ifølge BBC, og sier at hvis en spiller får et gult eller rødt kort for en overtredelse, men det senere viser seg at overtredelsen faktisk ble begått av motstanderlaget, skal det andre laget få kortet.

Det som altså ble straffet av dommerne, var ikke simuleringen – som ikke er en overtredelse som fortjener et gult kort – men det faktum at dommeren gjorde en feil og opprinnelig tilskrev Paredes en overtredelse. Da han senere fant ut at Paredes ikke hadde begått en overtredelse, måtte han, ved å følge regelen nøye, gi det andre laget et gult kort, noe som resulterte i at Sveits ble stående med ti spillere.

Ben Jacobs, reporter for GiveMeSport, sier at denne regelen er problematisk fordi den straffer lagene for dommernes feil. «De forvekslet ikke spillerne. De tok bare en feil avgjørelse om en vanlig foul og delte feilaktig ut et gult kort».

Dette er andre gang denne regelen blir brukt i dette VM: første gang var i en kamp mellom USA og Paraguay, der Paraguay dro nytte av det og USAs forsvarsspiller Tim Rean fikk gult kort etter at dommeren i første omgang hadde dømt en foul mot Miguel Almirón.