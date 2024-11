Hva er LED-masker, og hvorfor er de den nyeste ansiktspleietrenden?

HQ

Som gamere tenker vi først og fremst på LED-lys som noe som bare har estetiske fordeler for oppsettene våre. En lysstripe her, litt RGB-RAM der, og så har du en regnbueaktig glød fra datamaskinen din. LED-masker blir imidlertid stadig mer populære i helse- og skjønnhetsmiljøene, og her er hvorfor.

Lysterapi er en ikke-invasiv behandling som har som mål å forbedre huden ved å la lys trenge inn i hudlagene. Det ble først studert av NASA på 1990-tallet, og i dag brukes det ofte mot ulike hudproblemer, blant annet eksem, håravfall, akne og psoriasis.

Ulike lysfarger påvirker ulike deler av huden, der blått lys påvirker det øverste hudlaget, mens gult, rødt og nær-infrarødt lys trenger dypere og dypere ned. Studier viser at LED-utstyret på kontoret er mye kraftigere enn det du får hjemme, så du kan ikke forvente en dramatisk endring ved å bruke en LED-maske, men teknologien er der og kan gi noen subtile forbedringer.

Det er verdt å merke seg at kvisecyster, hudormer og hudormer ikke vil bli behandlet med en LED-maske, så hvis du ønsker å legge til litt lys i ansiktspleierutinen din, må du sørge for å gjøre undersøkelser.

