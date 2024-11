Hva er NBA Cup, den fotball-lignende konkurransen som er tilbake for andre gang noensinne?

HQ

NBA Cup NBA Cup er tilbake i dag, tirsdag 12. november, med de åtte første kampene i denne splitter nye konkurransen. Dette er bare den andre utgaven av Emirates NBA Cup, som ble opprettet utelukkende for å trekke publikum og tilskuere til NBA-kamper i løpet av NFL-sesongen i november og desember.

På denne måten ble det skapt en turnering på samme måte som fotballturneringer: et langt gruppespill etterfulgt av et utslagsspill, semifinaler og en stor finale i desember.

For ikke å avbryte NBA-sesongen teller imidlertid alle kampene, med unntak av finalen, i den ordinære sesongen. Det gjelder også kvartfinalene og semifinalene, slik at lagene som taper i utslagsfasen, spiller én ekstra kamp senere.

Los Angeles Lakers skal forsvare sin første NBA-cup noensinne

Alle de 30 NBA-lagene deltar i konkurransen. Det opprettes seks grupper med fem lag, tre for hver Conference (øst og vest). Lagene spiller fire kamper i gruppespillet, to på hjemmebane og to som gjester, og spiller bare én gang mot hvert lag.

De seks beste lagene i hver gruppe kvalifiserer seg til neste fase, og det beste andrelaget i hver konferanse kvalifiserer seg til ytterligere to. Kvartfinalene spilles i år 10. og 11. desember, semifinalene 14. desember og finalen 17. desember, den eneste kampen som ikke teller med i NBA-sesongen.

Som i fjor spilles semifinalene og finalen i Las Vegas. I fjor vant Los Angeles Lakers den første NBA-cupen noensinne mot Indiana Pacers; New Orleans Pelicans og Milwaukee Bucks var semifinalister.