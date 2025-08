Hva er nytt i EA Sports FC 26s karrieremodus?

HQ

Fjorårets Career Mode i EA Sports FC 25 hadde markante forbedringer, ikke bare ved å legge til nye funksjoner, men også ved å la deg deaktivere eldre funksjoner som trening og kampfitness. Dette var en velkommen endring, ettersom Career Mode, i hvert fall etter vår mening, skal være morsomt, raskt og tilgjengelig, og ikke nødvendigvis streve for å etterligne Football Manager.

Når det er sagt, er nye funksjoner selvsagt kjærkomne, og i årets EA Sports FC 26 har EA forbedret manageropplevelsen på fire viktige områder, som vi fikk vite mer om under en online-presentasjon.

I fjor ble en ny funksjon kalt Live Start Points lagt til, som lar deg starte karrieren din på bestemte tidspunkter, basert på virkelige tabeller fra Europas toppligaer. I år har funksjonen blitt utvidet med Manager Live, som fungerer som et utfordringsbasert knutepunkt for Career Mode. Disse utfordringene gir deg spesifikke kort- eller langsiktige mål som du må oppnå, ofte med visse begrensninger, for eksempel at overføringer er deaktivert eller at det ikke er mulig å simulere kamper.

Funksjonen er i hovedsak et Live Service-element, ettersom Game Design Director Pete O'Donnell forklarer at nye utfordringer vil bli lagt til i løpet av sesongen, slik at du kan avlaste eller til og med endre historien. Som et eksempel nevner O'Donnell Ajax' katastrofale avslutning på fjorårets sesong, der de ledet Eredivisie med ni poeng med fem kamper igjen, men på dramatisk vis kastet bort alt sammen da de slapp inn en utligning i det 99. minutt mot 10 mann på Groningen på nest siste kampdag. Et lignende scenario i EA Sports FC 26 kan føre til at du enten prøver å holde på ledelsen som Ajax eller etterligne det tilsynelatende umulige comebacket som PSV.

"Vi tar sikte på å levere 150 utfordringer i løpet av året", sier O'Donnell. Dessverre ser det ut til at ikke alle utfordringene vil være tilgjengelige til enhver tid, ettersom opptakene viste en av utfordringene som var oppført som "utløper om 3 timer". Det er også et sosialt element i Manager Live, ettersom du kan dele utfordringer med vennene dine. Hvis du klarer å fullføre dem, vil du tjene belønninger. Disse inkluderer 35 retrodrakter samt såkalte Icon's og Heroes, pensjonerte spillere som Thierry Henry eller Andrea Pirlo som deretter kan legges til laget ditt i Career. Rundt 200 av disse vil være tilgjengelige i løpet av sesongen.

Mens Manager Live utvilsomt er et godt alternativ for de som ikke har tålmodighet eller tid til en lengre karriere, har det nye Manager Market som mål å skape mer variasjon og spenning i den siste delen av en karriere som strekker seg over flere sesonger.

I tidligere spill var det ganske grelt å kjempe mot Chelsea i for eksempel 2030 med Antonio Conte på sidelinjen og klubben som holdt fast ved sin back-five som om det fortsatt var 2017. Ting forandrer seg i fotball - ofte veldig raskt - og for å gjenspeile det kan managere (andre enn deg selv) nå flytte klubb, få sparken eller til og med pensjonere seg. I tillegg vil hver manager ha sin overordnede taktiske visjon, så ting vil helt sikkert bli mer dynamisk, ettersom managere flytter rundt og endrer klubbenes taktikk, spillestil og overgangsstrategier.

Dette betyr også at du vil kunne følge med på andre managere under fanen Jobboversikt, slik at du ikke bare kan se de nåværende managerne i en gitt liga og deres foretrukne spillestil, men også jobbsikkerheten deres og sannsynligheten for at klubben vil ansette deg, hvis du skulle søke. Har du lyst til å gjøre en bedre jobb enn Ruben Amorin på Old Trafford? Da kan du sette Manchester United på overvåkningslisten din. Alternativt kan du bla gjennom forslag-fanen for mer realistiske (eller mindre krevende) muligheter.

Et annet tillegg som skal gjøre karrieren mindre forutsigbar, er Uventede hendelser , som for eksempel skader, spillere som føler seg usikre, eller til og med at klubben din blir kjøpt opp av nye eiere. Mange av disse hendelsene har selvfølgelig allerede vært til stede i tidligere spill, så vi må vente og se om de klarer å ryste opp i ting.

Vi skulle imidlertid ønske at EA hadde kjøpt tilbake de morsomme dilemmaene som dukket opp helt tilbake i FIFA 06, som for eksempel at spilleren klaget over at garderoben luktet gamle sokker, og at du måtte håndtere det. Det var virkelig den tiden.

Apropos andre spill, jeg skrev at EA Sports FC ikke burde prøve å etterligne Football Manager, men på ett punkt har de gjort det i år.

Takket være Deeper Stats, kan du nå velge opptil fem andre ligaer enn din egen, som vil bli simulert med samme dybde som din nåværende liga. I praksis betyr dette at du for disse ligaene ikke bare vil kunne se ligatabellen, men også individuelle spillerstatistikker og poengsummer. Dette vil også forbedre speiderarbeidet ytterligere, slik at du kan se toppspillerne for hvert lag.

Til slutt har Player Career fått et nytt oppgraderingssystem, der du utvikler spilleren din og tjener erfaring i henhold til en av 13 spillerarketyper, tanken er at dette skal gi deg fleksibilitet til å utvikle deg i den retningen du foretrekker, samtidig som du er tro mot posisjonen din og den generelle spillestilen. "Valget av arketype definerer posisjonen din innenfor et område, og du kan ikke endre arketype i løpet av et karrierelagring", forklarer O'Donnell.

Der har du det: alle de store endringene som kommer i årets Career Mode. Kombinert med det ytterligere forbedrede "autentiske" gameplayet, og muligheter for å slå funksjoner som trening og skjulte attributter av og på, som ble introdusert i fjorårets karrieremodus, ser det ut til at solospillere har mye å se frem til i EA Sports FC 26 når det slippes 26. september.