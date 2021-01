Hva er poenget med guider og Trophy-lister?

Du ser på Annonser

Tåken siger seg mellom de eldgamle trærne mens småkrypene som har fått være i fred i flere år forsvinner til alle kanter når Links slitne føtter tar sine usikre skritt fremover. Vår tause helt har hørt ryktene om at folk som går inn i denne tette skogen aldri kommer tilbake igjen, og jeg kan forstå hvorfor. Han kan være glad for at disse trærne ikke kan snakke, for de hadde virkelig poengtert hvor mange ganger han hadde gått i sirkler om de kunne. Vil Links eventyr ende opp med at han trasker rundt som en ny glemt sjel i denne mystiske skogen? Hvordan skal han komme seg ut? Vår tause helt stopper opp og ser seg rundt. Alt er så stille. Man kan nesten høre tåken krype over bakken og faklene som fortsetter å brenne etter alle disse årene. Merkelig. Den svake vinden går en annen vei der nede. Da slår det Link, som er glad i å se filmer og lese bøker. Kanskje han skal følge rådet en trollmann ga noen hobbiter en gang om å gå den veien lukten ikke er så verst? Håpefullt tar han opp en pinne fra bakken og tenner på den. Sakte men sikkert tar han sine varsomme skritt fremover mens han nistirrer på flammen og følger hver minste bevegelse den gjør. Etter noen minutter med dette ser han en ensom solstråle snike seg gjennom skogtoppen. Gleden og lettelsen er enorm når han bykser gjennom de siste buskene og ser solen igjen. Med både stolthet og livsgnist fortsetter han et eventyr få andre har opplevd, og alt takket være sin egen intelligens og pågangsmot.

Folk liker å spille av ulike grunner. Noen bruker mediet for å glemme hverdagens problemer og bare kose seg i en annen verden. Andre, og da særlig i disse dager, bruker spill til å holde kontakten med andre personer mens de har enkel underholdning på skjermen. Personlig varierer grunnene. Kanskje hjernen har lyst til å bryne seg litt med puzzlespill. I stedet for å lese en bok eller tegneserie mens jeg hører på podcaster passer det muligens bedre å bare utforske utforske England i Assassin's Creed Valhalla eller finne bedre utstyr i The Division 2. Om fantasien og kreativiteten koker er det å innta Agent 47 sin verden i Hitman eller gjøre noe rart i Dreams. En spennende film eller serie kan lett erstattes med Life is Strange, et Naughty Dog-spill eller hva det måtte være. Hovedmålet er uansett å bare forsvinne inn i spillene og oppleve noe nytt. Dette er en av grunnene til at undertegnede blir sittende som et spørsmålstegn når noen i kommentarfeltene eller Discorden vår stadig nevner at de bruker guider, søker opp Achievements/Trophy-videoer eller ser noen spille gjennom et spill de er interesserte i. Hvorfor i alle dager er det morsomt? Hva er poenget?

Ja, jeg overdriver litt når jeg spør, for det er selvsagt ikke vanskelig å tenke seg hvorfor. Det er bare at dette strider helt imot hva jeg er ute etter. Ta for eksempel dere som er Achievements- og/eller Trophy-huntere. Er det virkelig tilfredsstillende å få opp den meldingen om å ha klart noe når du bare har fulgt en annen person sine instrukser? Da er det jo nærmest teknisk sett noen andre som har gjort det. Hva er poenget da? Ikke er det mye å skryte av for de som liker å fremheve hvor mange poeng eller Platinum-trofeer de har, og jeg kan ikke forestille meg at det er like tilfredsstillende som å overraskende få opp en melding om at du har klart noe kult.

Denne forundringen oppnår bare et ekstra høyt nivå om vedkommende i samme slengen skriver noe sånt som "Spiller gjennom det for tredje gang slik at jeg får "du har så kjempestor tiss"-trofeet nå. Begynner å bli litt lei." Hvorfor spiller du noe som ikke underholder deg nevneverdig?! Det er altfor mange gode spill der ute til å bruke tiden på tull. La nå heller Trophy-prosenten din være under 100%. Det er ikke farlig.

Sistnevnte er nesten den eneste grunnen til at jeg forstår folk som bruker guider også. Da snakker jeg altså ikke om hjelp til hvordan man får en Achievement eller et Trophy, men hvordan å eventuelt komme videre i et spill. Om du sliter mot en fiende i et Souls- eller Nioh-spill bør jo enhver forstå at det frister å søke opp hjelp. Personlig vil jeg uansett råde deg til å presse gjennom frustrasjonen og heller ta en pause. En av grunnene til at undertegnede ikke bruker guider eller lignende er nemlig at følelsen man får etter å ha overkommet et hinder er ekstremt deilig. Du har klart noe på egenhånd, og dermed overøses du av all euforien selv. Intensiteten kan da virkelig ikke bli den samme om du vet noen andre kan ta på seg mye av æren?

Denne tanken slår meg også når jeg hører at noen ikke vet hvor de skal gå videre. De aller fleste spill på en vanlig persons radar er designet av talentfulle personer og ofte psykologer som vet akkurat hva som må til for å lede oss på riktig vei. Om det er hvite kanter i Tomb Raider som viser hvor man kan klatre, lyssettingen i The Last of Us som drar øynene til et bestemt område eller kameraføringen i Resident Evil. Slike ting testes og endres som regel utrolig ofte under utviklingen som følge av interne tester, for enhver spillskaper vet at bare sekunder med frustrasjon over uvitenhet kan lede til at et spill aldri blir rørt igjen.

Detaljer i omgivelsene kan selvsagt være vanskelige å tenke over for ferske spillere, men det vil jeg si bare gjør det enda viktigere å ikke bruke guider. Tving den rette tankegangen inn i hodet og bare bruk intuisjonen din. Hvor ville du gått eller hva ville du gjort i virkeligheten? Selv om de av oss som har prøvd gamle eventyrspill hvor man må stappe en ballong i rumpen på en sau for å fylle den med gass, fester så denne på et telys slik at det svever opp til et tau som brennes opp og åpner den låste porten videre vet at man som regel bare trenger litt tid og sunn fornuft for å finne en løsning. Til og med Lost Woods-eksempelet i introduksjonen ble nok løst av de aller fleste etter litt betenkningstid.

Her ble det mye tekst fra min side for noe som egentlig kun er spørsmål jeg vil ha svar på. Det er bare at jeg ikke ønsker å få det til å se ut som om de som bruker guider er dumme eller noe. Undertegnede er bare av typen som tror det gjør potensielt fantastiske opplevelser langt mindre givende og underholdende, så jeg vil gjerne høre hva du tenker om disse tingene. Bruker du guider? Hvorfor eller hvorfor ikke?