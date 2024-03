HQ

Hvis du er aktiv i spillmiljøer på sosiale medier, har du sikkert hørt om Sweet Baby Inc. på et eller annet tidspunkt. Hvis du ikke har hørt om det, er Sweet Baby Inc. ifølge nettsidene deres et forteller- og konsulentfirma med base i Montreal. Firmaet har bare eksistert siden 2018, men har siden den gang jobbet med en rekke spill, blant annet God of War: Ragnarök, Suicide Squad: Kill the Justice League og Assassin's Creed: Valhalla.

En av tjenestene Sweet Baby Inc. tilbyr spillstudioer, er kultur- og autentisitetskonsultasjoner. Dette inkluderer diskusjoner om mangfold og inkludering av personer med minoritetsbakgrunn, og omfatter blant annet rase, kjønn og etnisitet.

Skjønner du at noen spillere kan ha et problem med dette? I den senere tid har det dukket opp en kuratorgruppe for Sweet Baby Inc. Detected Steam-kuratorgruppe, som informerer spillere om titler som studioet har jobbet med. I skrivende stund har Sweet Baby Inc. Detecteds Steam-gruppe i skrivende stund over 200 000 medlemmer, noe som reiser spørsmålet om hvorfor så mange spillere aktivt unngår alt som har med Sweet Baby Inc. å gjøre.

Svaret er ganske enkelt. Det er den samme grunnen til at en viss gruppe himler med øynene hver gang et studio våger å inkludere karakterer av ulik rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning eller noe som faller inn under det meningsløse begrepet "woke". Vi ser det mer og mer nå, ettersom det virker som om motkulturen er fast bestemt på å legge skylden for enhver fiasko, enhver tittel som får middelmådige anmeldelser, på det faktum at kvinnene ikke var strippet ned til undertøyet og mennene ikke var hvite og pumpet opp med så mye juice at et papirkutt kunne få dem til å falle.

Det er et merkelig og ofte feilinformert argument å begrunne et spills fiasko utelukkende med "woke". Hvis vi tar Suicide Squad: Kill the Justice League som vårt nyeste eksempel, er det mange grunner til at folk ikke kastet seg over spillet. Kampene lignet ikke på det som gjorde de tidligere Arkham-spillene så bra, historien var ikke en nøkkelfaktor i forhold til den overdrevne, kjedelige og unødvendige live-service-mekanikken, og selv om noen av tekstene var kjappe og morsomme, spesielt når det gjaldt Captain Boomerang, var det en generell mangel på sjel i Rocksteadys siste utflukt som i beste fall etterlot spillerne med en lunken følelse.

Det er noen - veldig få, ser det ut til - som i god tro argumenterer mot Sweet Baby Inc. Mange er bekymret for at man ødelegger gryten med for mange kokker ved å invitere et narrativt konsulentfirma inn i forfatterrommet. Selv om det er noe i tanken om at man får en klarere visjon når færre hoder samles for å skape en fortelling, er Sweet Baby Inc. til syvende og sist ikke den eneste outsourcingen som finnes i spillutviklingsverdenen, og den blir altfor lett gjort til syndebukk for alt som er galt i spillverdenen. Det er ironisk at de som ofte roser seg av å være de egentlige mediekritikerne, tyr til den samme "woke equals bad"-replikken igjen og igjen, uten å engasjere seg i ordentlig kritikk av hva som fungerer og hva som ikke fungerer i en gitt tekst.

Rykter og feilinformasjon florerer i denne Sweet Baby Inc.-kontroversen. Det fører til trakassering av ansatte i studioet og spredning av historier som er fullstendig usanne. Et av ryktene gikk ut på at hvis det ikke hadde vært for Sweet Baby Inc. ville Saga Anderson i Alan Wake 2 vært hvit, en påstand som spilldirektør Kyle Rowley bekreftet som falsk på Twitter/X. Påtvunget mangfold er et kontroversielt tema bare i spillverdenen, og de som ønsker mindre mangfold, ville elsket om de kunne klandre én person, ett studio, for det hele, på samme måte som Anita Sarkeesian fikk mye kjeft under Gamergate, men dessverre er ting aldri så enkelt.

Sweet Baby Inc. fokuserer i stor grad på fortellinger og dialog. Reaksjonene vi ser nå, oppfordringene om å fjerne studioet fra spillbransjen, er for det meste en reduktiv reaksjon på et ikke-eksisterende problem som blir fremstilt som et katastrofalt problem i spillbransjen og i Vesten som helhet. Hvis du virkelig har et problem med Sweet Baby Inc. eller rett og slett ikke ønsker mangfold og inkludering i spillene dine, er det ingen som tvinger deg til det. Vi lever i en tid der det slippes så mange spill i løpet av et år at du sannsynligvis aldri kommer til å rekke den ene tittelen som har ligget i backloggen din i årevis, så ta valget om å spille det du liker, i stedet for å bruke tid på å sutre over at en kvinne har mer enn fem replikker, eller ikke tilfredsstiller dine egne preferanser.

Hvis du ikke hadde hørt om Sweet Baby Inc. før du kom hit og var bekymret for at det skulle føre til en slags bransjekollaps, trenger du ikke bekymre deg. Selv om du ikke liker spillene de har jobbet med, finnes det mange flere du kan spille, og Sweet Baby kommer ikke til å spre en spill-epidemi der alle spillene dine har samme narrativ. Det er nok av problemer i denne bransjen nå, mye større problemer, så det er nok bedre å fokusere på dem enn på størrelsen på en virtuell kvinne.