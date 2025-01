Hva er United Cup, den første kjønnsblandede konkurransen som gir ATP- og WTA-poeng, som går parallelt med Brisbane International?

HQ

Australia er tennisverdenens episenter i januar. Parallelt med Brisbane International, en ATP 250- og WTA 500-serie, som så langt har gitt oss et av årets vakreste poeng, finner United Cup også sted i tre forskjellige australske byer: Brisbane, Perth og Sydney.

I motsetning til Brisbane International, som er en individuell turnering for menn og kvinner, er United Cup en internasjonal konkurranse med lag fra 18 land. Og den har det spesielle ved seg at det er en turnering for begge kjønn, noe som var nesten uhørt for noen år siden. Begge er på hardcourt og utendørs.

Antallet mixed-gender-turneringer har økt i det 21. århundret, men United Cup er den eneste mixed-turneringen som gir poeng til ATP-rankingen for menn og WTA-rankingen for kvinner, med et maksimum på 500 poeng.

To tenniskonkurranser som finner sted samtidig

United Cup ble opprettet for bare to år siden, i desember 2022 (når sesongen 2023 starter). USA og Tyskland er de to mesterne så langt, med Italia og Polen som nummer to. For øyeblikket består utslagsrundene av tre kamper: herresingle, damesingle og eventuelt mixed double.

2025-utgaven startet 27. desember og varer frem til 5. januar. Så langt har Polen (med WTA nr. 2 Iga Swiatek) nylig slått Storbritannia og tatt seg videre til semifinalen, der de venter enten Italia eller Tsjekkia.

Dette er første gang både Brisbane International (opprettet i 2009, men ikke arrangert mellom 2021-23) og United Cup skjer samtidig, og noen ganger i samme by, noe som fører til en naturlig forvirring for noen tennisfans, men genererer hype for Australian Open, som vil finne sted mellom 12. januar og 26. januar. Vil Djokovic få årets første Grand Slam?