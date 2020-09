Hva er Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass er Microsofts stadig mer populære abonnementstjeneste, og er tilgjengelig på flere forskjellige nivåer og fungerer på flere plattformer. Enten du er en Xbox-tilhenger eller en PC-basert spiller, finnes det en versjon av Game Pass som passer dine behov, komplett med de seneste utgivelsene, førsteparts-eksklusiver og et stort bibliotek fylt med essensielle titler.

Og da har vi bare skrapet på overflaten av hva Game Pass tilbyr, så for de av dere som lurer på nøyaktig hva det er, hvordan det virker og hvilket nivå som er best for deg, vil videoen nedenfor gi deg alle detaljene du trenger.

Du ser på Annonser

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.