Hva får vi se under Nintendos Switch 2-presentasjon?

Den 2. april er det, som du sikkert er klar over, på tide for Nintendo å endelig (og fullt ut) vise frem etterfølgeren til Switch, en konsoll som ble lansert tilbake i 2017 og da ble beskrevet som teknisk utdatert - men som ikke bare har overlevd, men snarere blomstret på beste måte. To tydelige eksempler på hvor utrolig godt den har gjort det, er det faktum at den har levd i over åtte år før den til slutt blir erstattet i 2025, og at Switch 2 er så utrolig lik sin forgjenger.

På mange måter gjør dette Switch 2 ganske unik, for siden NES- og Gamecube-tiden har Nintendo fulgt et regelmessig mønster med betydelige oppgraderinger. De har tilbudt en helt ny, banebrytende vri med hver nye maskinvare, og etterlatt Game Boy til fordel for Nintendo DS, og deretter Nintendo 3DS, og etterlatt Gamecube til fordel for Wii, Wii U og Switch. En annen ting som gjør Switch 2 unik, er hvor mye vi vet om den allerede før den er lansert.

Den vil bli presentert 2. april, og vi kommer til å følge med.

Det siste året har vi visst at den har sin egen Joy-Cons som festes med magneter, at den skal se ut som Switch, og at ytelsen blir sammenlignet med PlayStation 4. Alt dette gjør at den kommende kunngjøringen den 2. april på noen måter føles som en litt gammel historie. Der vi i to tiår har blitt vant til at Nintendo byr på store overraskelser når de annonserer ny maskinvare, er det mye som tyder på at det ikke blir noen overraskelser i det hele tatt når det kommer til maskinvare.

For min egen del føles dette faktisk litt trist. Selv om parallellen har flere mangler, er det som å få slutten på en film spoilet lang tid i forveien. På den annen side... hadde vi ikke visst noe, og Nintendo betingelsesløst hadde vist frem Switch 2 den 2. april, tror jeg mange fans hadde blitt skuffet. Ved å vise hvordan konsollen ser ut på forhånd, vil forventningene være på et godt nivå, og de fleste av oss er nå sannsynligvis mest ivrige etter å se spill, en prislapp og funksjoner, noe som er en ganske god posisjon for Nintendo. Bortsett fra den vrien maskinvaren deres har hatt de siste to tiårene eller så, har de faktisk hatt ganske lite spennende maskinvare ytelsesmessig, og det er absolutt ikke noe galt med designet på Switch.

Switch 2 ser blant annet ut til å ha muselignende støtte som vi antar vil få et dedikert spill for å vise både oss spillere og andre utviklere hvordan den kan brukes.

Men har de noen maskinvareoverraskelser igjen? Når det gjelder selve maskinvaren, vil jeg si nei, jeg tror ikke de har noe igjen som en super-stylus gjemt i kabinettet, et ekstremt kraftig batteri, en innebygd projektor eller noe sånt. Det ville rett og slett ha lekket ut allerede, akkurat som alt annet. Men maskinvare når vi snakker om videospill inkluderer vanligvis også funksjoner, og her tror jeg Nintendo kan levere.

Vi vet allerede at enheten vil være bakoverkompatibel, noe som forhåpentligvis vil by på noen morsomme funksjoner rundt automatiske forbedringer rundt ting som oppløsning og HDR. Det kan også tenkes at nettstøtten - som ærlig talt er ganske forsømt av Nintendo - vil bli oppdatert skikkelig, og det hadde vært fint å se dem tilby noe nytt. Tidligere har det gått rykter om et litt metaverse-lignende konsept med grupper hvor man kan henge med andre og gjøre ting sammen. Ofte er slike glorifiserte spillmenyer for det meste trege og frustrerende å bruke, men jeg skulle gjerne sett at Nintendo motbeviste dette med en smidig måte å finne venner på, spille sammen, dele klipp og bilder med mer.

Via patenter vet vi at det kommer en Gamecube-kontroller til Switch 2, noe som antageligvis betyr at spillene vil bli utgitt på formatet - kanskje via Switch Online?

Et annet rykte som har versert er at Nintendo forbereder seg på å legge Gamecube til sitt Switch Online -abonnement, noe som definitivt vil åpne for mange fine muligheter og sannsynligvis betyr at vi også kan se frem til Switch et år eller så senere, ettersom det er svært nært beslektet maskinvare. Det kan tenkes at flere Gamecube-klassikere kan utstyres med online-støtte, ikke minst F-Zero GX, Phantasy Star Online, Super Monkey Ball, og Wave Race: Blue Storm - og hvis det kommer automatiske grafiske forbedringer av den typen jeg foreslo ovenfor, bør det også omfatte Gamecube.

I tillegg tror jeg ytelsen, som mange allerede har avfeid som for dårlig, vil overraske. Nintendo er mestere i å presse mest mulig ut av maskinvaren sin, og spillene deres ser allerede bra ut på Switch. De lager vanligvis ikke fotorealistiske spill, og med den stilen de bruker, vil grafikken holde langt, langt. Jeg innrømmer gjerne at jeg ikke var superimponert over de vi fikk se fra Mario Kart 9, men jeg antar at det vil levere desto mer når vi faktisk kan granske det hjemme. Jeg anser fortsatt sjansene for at vi får se et virkelig bra spill, og et lavodds veddemål er at det blir Metroid Prime 4: Beyond.

Metroid Prime 4: Beyond vil sannsynligvis få mye oppmerksomhet og bli brukt til å vise hva konsollen er i stand til.

Så er det en mulighet for at Nintendo har noe nytt tilbehør på vei som rister om på ting. Jeg kan selvfølgelig ikke engang gjette hva det er, for det ligger litt i sakens natur at overraskende tilbehør faktisk overrasker ved å ikke være så lett forutsigbart. Jeg er imidlertid mer forsiktig med akkurat dette, siden alt lekker nå for tiden (inkludert den nye Gamecube-kontrolleren som ligger bak ryktet om Gamecube-spill for Switch Online).

Så når kommer konsolletterfølgeren, og hva kommer den til å koste? Jeg tar det for gitt at Nintendo vil kunngjøre lanseringsdatoen, og jeg tror faktisk at det kan bli tidligere enn folk forventer. Jeg setter pengene mine på mai eller juni. Prislappen vil være 399 dollar, noe som gjør enheten relativt billig. Når det er sagt, er jeg ikke sikker på at prislapper er noe de vil snakke om under arrangementet.

Mario Kart 9 var det første spillet som ble vist på Switch 2.

Så er det spillene. Det mest sannsynlige er at vi vil se en enorm mengde flotte kunngjøringer, der Nintendo selv har Mario Kart 9 og sannsynligvis Metroid Prime 4: Beyond i front og støttet av en Switch 2 -versjon av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, og Pokémon Legends: Z-A. I tillegg vil de ha noe annet også, og jeg antar at mange tredjeparter vil ønske å være med på aksjonen med flotte spill. Det inkluderer sannsynligvis Microsoft, som kan komme til å annonsere nyinnspillingen av The Elder Scrolls IV: Oblivion og et helt batteri av Xbox-spill. Vi kan nok også anta at ganske ferske titler som Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Split Fiction, og Call of Duty: Black Ops 6 vil bli annonsert for formatet, pluss muligens noe fra Sony også, selv om det er mer usannsynlig.

Kort sagt tror jeg vi kan se frem til et virkelig lovende arrangement neste uke, selv om det muligens vil føles litt tryggere og mindre overraskende enn vi er vant til fra Nintendo spesielt. Kvalitetsmaskinvare med noen uventede nyheter når det gjelder funksjoner og lansering, og mange spill, og det er vanskelig å klage på. Følg med for å høre om alt som skjer.