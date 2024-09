Hva gikk galt med Concord?

HQ

Det var i slutten av mai at Sony annonserte Concord, utviklet av Firewalk Studios. Det ble vist frem med en forhåndsrendert trailer, og etter Sony-arrangementet ventet en liten spillpresentasjon. Å si at spillet fikk en flying start ville være løgn, for kommentarfeltene våre og sosiale medier samt andre store spillfora begynte raskt å fylles med kritikk om et gameplay som ikke så spesielt engasjerende ut, og et karakterdesign som så så anonymt ut at vi knapt husker hvordan fighterne ser ut selv etter å ha spilt det.

Så hva var det som ble vist frem? Jo, et lagbasert actionspill i samme ånd som Overwatch, men som også låner friskt fra titler som Apex Legends, Paladins og til og med Cliff Bleszinskis Lawbreakers. En såkalt Hero Shooter. Det er en spilltype som det definitivt finnes et marked for, men folk så ikke ut til å se noen grunn til å spille det. PlayStation-publikummet er et krevende publikum som er vant til førsteklasses underholdning fra Sony, og dette leverte rett og slett ikke.

Dette betydde at interessen for spillet var minimal, og da det ble kjørt en betaversjon i juli, var antallet spillere bekymringsfullt lavt. Kanskje håpet Firewalk Studios og Sony at interessen skulle ta seg opp, for måneden etter (23. august) var det tid for premiere. Men det tok ikke mange timene før vi kunne ane at noe ikke stemte. Seks timer etter spillets lansering - rundt den tiden da servere pleier å ha problemer for populære titler - var det på det meste 697 spillere som spilte samtidig via Steam. Et helt hårreisende lavt tall.

Dette er en annonse:

Etter det ble det ikke bedre, men snarere verre. Håpet var at det bare var PC-spillerne som gikk glipp av Concord, men at det hadde funnet et stort publikum på PlayStation. I går fikk vi bevis på at dette ikke var tilfelle. Sony kunngjorde at de rett og slett trekker ut støpselet på Concord, stopper salget og stenger serverne. De som kjøpte spillet vil få pengene tilbake, et grep Microsoft tidligere har brukt etter Redfall -floppen.

For å fortsette å snakke om Redfall, som gjorde en enestående mageflop i fjor, og som også ble kansellert for tidlig - det nådde maksimalt 6124 samtidige spillere via Steam. Det ble ansett som utrolig dårlig, men Concord (som nevnt ovenfor) nådde en topp på 697. At Redfall var nesten ti ganger mer populært, viser kanskje omfanget av floppen. Selv det utskjelte The Lord of the Rings: Gollum, fjorårets største flopp og kanskje verste spill, nådde flere spillere enn Concord.

Spillet hadde vært under utvikling i rundt åtte år og hadde et estimert budsjett på mellom 100 og 200 millioner dollar. Vi vet at Sony sa nei til å lage et nytt Twisted Metal, og de kansellerte også flerspillertittelen The Last of Us: Factions. Rimeligvis ville alle pengene Concord kostet ha vært nok til både å lage et Twisted Metal og fullføre Factions.

Dette er en annonse:

Så hvorfor satset de så hardt på det? Det er ingen hemmelighet at Sony har kuttet ned på sine store enspiller-eventyr, og i stedet har fokusert mer og mer på live service-prosjekter. Ikke fordi samfunnet deres ba om det, men fordi de anses som mer lønnsomme. De har fortsatt mange prosjekter på gang, og man kan mistenke at en og annen sjef i PlayStation-avdelingen nå nervøst går gjennom prosjektene de jobber med.

Som jeg har nevnt tidligere, ønsker alle å lage det neste store flerspillerspillet, koste hva det koste vil, fordi den potensielle fortjenesten kan være semi-uendelig. Men det er bare et marked for noen få slike titler, noe som gjør det til et ekstremt vanskelig mål å nå. Forhåpentligvis vil pendelen begynne å svinge tilbake etter hvert (se på spill som Hogwarts Legacy, Black Myth: Wukong, Marvel's Spider-Man 2, Elden Ring og Dragon's Dogma 2 - bare for å nevne noen), men vi er definitivt ikke der ennå.

Så hva gikk galt med Concord spesielt?

Et stort problem er at helteskytespill er et ganske trangt marked. Jeg sier ikke at det ikke kan vokse, men for at et spill skal gjøre det veldig bra, må det ta spillere fra andre storheter i denne kategorien. Og så må det være så bra og unikt at folk føler det er verdt å bytte. Som Petter skrev i vår anmeldelse "Med tanke på at de har lånt så rikelig fra Paladins, Overwatch og til og med Lawbreakers og dermed ikke klart å bygge sin egen identitet, er det ingen grunn for meg til å fortsette å spille - når jeg kan fortsette å glede meg over originalene i stedet."

Et annet stort problem er karakterene. Siden tidenes morgen, da den såkalte representasjonen, inkluderingen og mangfoldet i underholdningsbransjen var ganske svak, har pendelen nærmest svingt den andre veien. I dag føles det som om film- og spillprodusenter nærmest er låst fast i en slags mal som må følges for å få med alt, noe som gjør at kreativiteten får seg en knekk når ting må være på en bestemt måte. At dette var spesielt viktig i Concord er åpenbart, og allerede da spillet ble vist for første gang, så vi hvordan alle karakterenes pronomen var godt synlige. Det kan man mene hva man vil om (og det kan man trygt si at folk gjorde), men det er klart at det umiddelbart etterpå var en ganske variert gruppe mennesker som valgte bort spillet uten å blunke.

Når denne malen kombineres med hensynet til andre rådende trender som kroppspositivisme og en tro på at ikke alle helter trenger å være kjekke, ender vi opp med et knippe karakterer som ser ut til å være designet for å irritere alle på feil måte snarere enn å skape virkelig kule karakterer. En samling middelmådige krigere, om du vil, som ikke klarer å skape noen form for engasjement. Når dette til slutt toppes med en elendig motesans fra utviklerne (frisyrer, klær og så videre), har vi en haug med helter folk ikke bryr seg om. Det er ikke fordi jeg identifiserer meg med Street Fighter-Guile, Dead or Alive-Kasumi og Overwatch-Winston at jeg spiller som dem - det er fordi de er alt det jeg ikke er.

En annen generell feil som ble gjort var å faktisk ta betalt for Concord. Der Fortnite, Apexz Legends og Overwatch 2 er gratis å spille, tok Sony i stedet 35 pund. For de pengene får du et flerspillerspill som ser gratis ut på alle måter, men vi vet med sikkerhet at det vil være ekstra innhold som koster ekstra. Dette gjorde at svært få faktisk var villige til å teste om det var noe for dem.

Til slutt er det det faktum at spillet ikke var veldig bra. Ikke dårlig heller, men igjen middels. Vi ga det terningkast seks, og i anmeldelsen skrev Petter blant annet at "Når alt kommer til alt er Concord ikke et dårlig spill. Ikke i det hele tatt. Det er brukbart, hele veien gjennom. Kampene er greie når det gjelder underholdningsverdi, spillingen er grei, og utviklerne har gjort en grei jobb med å bygge sin egen heltefest basert på Blizzards merittliste.". Men ... å lage et brukbart spill som bare er greit, er åpenbart ikke nok i den harde konkurransen som eksisterer. Concord må overgå de andre spillene det konkurrerer mot for at folk skal ønske å bytte.

Ipressemeldingen som bekrefter Concords nedleggelse, skriver Sony "vi har bestemt oss for å ta spillet offline fra og med 6. september 2024 og utforske alternativer, inkludert alternativer som bedre når ut til spillerne våre". Dette får det til å høres ut som om Sony ikke utelukker muligheten for at Concord gjør comeback likevel, da sannsynligvis som gratis å spille. Men jeg tviler på at det faktisk vil skje. Folk ville tross alt ikke engang spille Concord da det var gratis med betaen i juli, og jeg har listet opp flere av de åpenbare feilene ovenfor. Og jeg tror verken Firewalk Studios eller Sony er interessert i å prøve en ny lansering etterfulgt av nok en potensiell flopp.

I stedet for å bli glemt, tipper jeg at spillet blir liggende på is til vi om et par år får høre i et intervju at det er kansellert for godt. Med bare to uker på markedet og dette forbløffende dårlige resultatet vil Concord bli sett på som tidenes største spillflopp, og jeg mistenker at det vil bli sett på som et skrekkeksempel i utdanningsmiljøer og blant utviklere i lang tid fremover.