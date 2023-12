Hva har Sonic gjort i løpet av 2023?

HQ

Det er vanskelig å si nøyaktig når ting begynte å snu for Sonic, som har hatt to virkelig dårlige tiår bak seg. Etter Sonic Mania fra 2017 begynte det sakte å gå i riktig retning, og etter utgivelsen av Sonic the Hedgehog-filmen har den blå flekken hatt nesten samme popularitet som i sin storhetstid på Mega Drive.

2023 har også vært et veldig bra år for Sonic med lanseringen av Sonic Superstars, Lego Sonic-sett, et smarttelefonspill, Sonic-merchandise (Crocs!) og mye mer. Det er tydelig at Sega er fornøyd med Sonic, for nå har de delt en retrospektiv video som viser hva han har gjort i løpet av 2023.

Sjekk den ut i X-innlegget nedenfor. Vi gleder oss virkelig til å se hva Sonic har i vente i 2024, som den kommende filmen Sonic the Hedgehog 3 og et ryktet nytt spill - og sannsynligvis mye mer.