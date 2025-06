Hva kan skje for at Real Madrid blir eliminert fra klubb-VM

HQ

Real Madrid er for øyeblikket gruppeleder i gruppe H, men ikke med stor margin. Ligger likt med RB Salzburg, fire poeng, etter en uavgjort og en seier. Al Hilal, med to uavgjort på rad, har 2 poeng, mens Pachuca, med to tap, er eliminert.

Det betyr at det er tre lag som kjemper om to plasser. Real Madrid og Salzburg ligger best an, men de kjemper mot hverandre i kveld (faktisk fredag kl. 02.00 BST, 03.00 CEST). Alle tre har muligheter til å kvalifisere seg... og til å ryke ut.

For Real Madrid er regnestykket relativt enkelt. En seier over Salzburg vil være nok til å kvalifisere seg som gruppeleder. Uavgjort med mål (1-1, 2-2) mot Salzburg vil være nok til å kvalifisere seg som gruppeledere.

Scenarioer der Real Madrid ikke kvalifiserer seg til åttendedelsfinalene:

Real Madrid må tape mot Salzburg, og Al Hilal må vinne mot Pachuca. Det vil bety at den østerrikske klubben blir gruppeleder med 7 poeng, og Al Hilal blir nummer to med 5 poeng.

Og hva om Real Madrid spiller uavgjort mot Salzburg? Den gode nyheten for de hvite er at det ikke er et scenario der Real Madrid vil bli eliminert med uavgjort. Det vil bare endre om de kvalifiserer seg som gruppeleder eller toer.



Uavgjort med mål (1-1, 2-2) betyr at Madrid går videre som gruppeledere.



Uavgjort 0-0 når Al Hilal ikke slår Pachuca med tre eller flere mål, eller med en margin på to mål og scorer minst fire (5-3, 4-2) betyr at Madrid er gruppeleder



Uavgjort 0-0 når Al Hilal slår Pachuca 3-1, eller 4-2, 5-3... betyr at Madrid er gruppetoer



Uavgjort 0-0 når Al-Hilal slår Pachuca 3-1 og Real Madrid ender under Al-Hilal på fair play-rankingen, betyr at Madrid går videre som toer



Selv et tap mot Salzburg hvis Al-Hilal spiller uavgjort eller taper mot Pachuca, betyr at Madrid går videre som toer



Og akkurat nå er det ikke så stor forskjell, før Manchester City og Juventus spiller sin kamp tidligere i dag (20:00 BST, 21:00 CEST).

Real Madrid og Salzburg har allerede møttes denne sesongen, i Champions League-ligaen, og Real Madrid knuste dem 5-1. Den østerrikske klubben endte opp som et av de dårligste lagene i turneringen, med kun én seier, sju tap og en 34. plass av 36. De klarte imidlertid uavgjort mot Al-Hilal, som i teorien er et sterkere lag...