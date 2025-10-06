Hva kommer til å skje med Hazelight? Josef Fares hevder nytt spill blir "next fucking level amazing"

HQ

Etter ankomsten av Split Fiction tidligere i år, lurer du kanskje på hva som er neste for utvikleren Hazelight. Vi vet at arbeidet med et kommende spill er påbegynt, men vi vet ikke om det blir den etterlengtede It Takes Two -oppfølgeren, eller om utvikleren vil fortsette sin nylige tradisjon med å skape en helt ny IP igjen. Det morsomme med Hazelight er at vi ikke pleier å få vite så mye om hva de har på gang før de nærmer seg lansering, slik tilfellet var med Split Fiction, som ble avslørt sent i 2024 og lansert våren 2025.

Under et nylig intervju med Fares på San Diego Comic Con Malaga spurte vi den ikoniske videospillskaperen om hva som er det neste for Hazelight, og han bekreftet at noe "fantastisk" er under utvikling for øyeblikket, og at det vil bli etterfulgt av noe "next fucking level amazing" som Hazelight -teamet ikke engang vet om ennå.

"Herregud. Hvis jeg kunne fortelle deg, jeg mener, vi gjør noe fantastisk akkurat nå, men jeg vet til og med hva vi kommer til å gjøre her neste gang - selv teamet mitt vet det ikke ennå - det er til og med på neste jævla nivå av fantastisk."

Fares fortsetter: "Jeg sier deg, det er så mye som kan utforskes her. Den typen obligatorisk samarbeid som Hazelight har skapt, jeg skulle bare ønske at flere gjorde det der ute. Jeg mener, det er åpenbart at folk elsker å spille det. Det er så mye å utforske. Denne dynamikken mellom to personer som sitter i sofaen eller spiller sammen på nettet. Det er noe med å ha disse to karakterene som interagerer med hverandre og utforsker en historie sammen. Det er bare det at vi har noe på gang som jeg virkelig gleder meg til, og jeg tror vi kan utforske så mange andre ting. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke om det, men du vet hvordan det er i videospill."

