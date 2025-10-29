Hva må skje for at Alcaraz skal gi fra seg verdensrankingen til Sinner på slutten av året?

HQ

Tirsdag ettermiddag sa Jannik Sinner at det var "umulig" for ham å bli nummer 1 i verden igjen før året er omme, og at han ville fokusere på neste sesong. Noen timer senere tapte Carlos Alcaraz i andre runde mot Cameron Norrie. Ville han fortsatt ha sagt det når han visste at Alcaraz ville reise tomhendt fra Paris (og tape 90 poeng fra i fjor - Alcaraz "vinner" bare 10 poeng ved å være seedet og gå glipp av 1. runde)?

Sannheten er at Jannik Sinner nå har en klar sjanse til å vinne verdensrankingen, i hvert fall i to uker. Regnestykket er enkelt: på mandag vil Alcaraz falle til 11 250 poeng. Hvis Sinner vinner turneringen i Paris (i det som vil være hans eneste Masters-tittel i år), vil Sinner ha 11 500 poeng.

Alt annet enn det vil fortsatt bety at Alcaraz forblir verdens nummer 1 neste uke, når rangeringen oppdateres. Hvis Sinner skulle tape finalen, vil han tjene 640 poeng og avslutte året med 11 150 poeng, bare 100 poeng bak Alcaraz. Disse tallene er det maksimale antallet poeng Sinner kan avslutte året med.

Hva kan skje i ATP-finalen?

Den gode nyheten for Alcaraz er at det maksimale antallet poeng Sinner kan ende opp med i år er 11 500, fra en tittel i Paris. Det nest beste tallet vil være 11 150 poeng som finalist i Paris.

Så selv om Sinner vinner i Paris og mister førsteplassen i verden i to uker, kan Alcaraz fortsatt ta den tilbake i ATP-finalen, selv om Sinner vinner den. For å gjøre det må han imidlertid vinne minst tre kamper (i tilfelle Sinner vinner alt, selvfølgelig).

I ATP-sesongfinalen mellom 9. og 16. november kunne Sinner bare slippe eller opprettholde poeng, ettersom han vant alle fem kampene i fjor (de tre gruppespillkampene, som gir 200 poeng hver, semifinalene, som gir 400 poeng, og finalen, 500 poeng), for å oppnå toppremien på 1500 poeng. I fjor vant Alcaraz bare én gruppespillkamp, noe som betyr at han må forsvare 200 poeng, og minst 400 poeng for å gå fra sine 11 250 poeng etter Paris til 11 650, mot potensielt 11 500 poeng fra Sinner.

Dette betyr at dersom Sinner vinner Paris Masters, må Alcaraz vinne minst tre kamper i ATP Finals: de tre kampene i gruppespillet, eller to kamper i gruppespillet og semifinalen. Til tross for Alcaraz' nederlag har han fortsatt overtaket, men han kan ikke slappe av og må forbedre seg fra gårsdagens 54 uprovoserte feil. Løpet er fortsatt i gang.