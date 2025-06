Hva må skje for at Atlético de Madrid skal kvalifisere seg til neste runde i klubb-VM

HQ

Atlético de Madrid var så uheldige å spille sin første VM-kamp for klubblag mot den ferske Champions League-vinneren Paris Saint-Germain. Og til tross for at Atleti er en høyprofilert europeisk klubb, er det tydelig at det er stor avstand til det franske laget, da de falt 4-0. Dagen etter slo Botafogo, de siste Libertadores -mesterne, Seattle Sounders 2-1, noe som etterlater Atleti på sisteplass: 0 poeng, som Seattle, men med -4 mål i snitt, mens Seattle har -1.

Dette gjør det komplisert for Atleti hvis de ønsker å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene, ettersom bare to lag fra hver gruppe går videre til neste runde. PSG virker som favoritt til å bli gruppeleder, så kampen vil tilsynelatende stå mellom Atleti og Botafogo. Simeones tropp har imidlertid liten eller ingen feilmargin, og deres neste kamp kan bli avgjørende.

I det sannsynlige scenarioet at PSG slår Botafogo i gruppespillets andre kamp, må Atlético fortsatt slå Seattle Sounders i sin neste kamp for å sikre seg minst en tredjeplass. Da blir det en direkte konfrontasjon mellom Atlético og Botafogo på gruppespillets siste kampdag.

Kampen som følger er følgende :



Torsdag 19. juni: Seattle Sounders mot Atlético de Madrid: 23:00 BST (torsdag), 00:00 CEST (fredag)



Fredag 20. juni: PSG mot Botafogo: 14:00 BST, 15:00 CEST



I tilfelle Atleti vinner Seattle og PSG vinner Botafogo, vil den store kampen være denne :



Mandag 23. juni: Atlético de Madrid mot Botafogo: 20:00 BST, 21:00 CEST



Tror du Atlético ender opp med å kvalifisere seg til åttedelsfinalene, eller vil Botafogo ta plassen sammen med PSG?