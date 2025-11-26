Hva må skje for at Barcelona skal kvalifisere seg blant de 8 beste i Champions League?

HQ

3-0-tapet mot Chelsea i Champions League kampdag 5 etterlater FC Barcelona i en prekær situasjon hvis de har som mål å avslutte denne ligafasen blant de åtte beste klubbene i turneringen, noe som, som du sikkert allerede vet, garanterer direkte kvalifisering til åttedelsfinalene, pluss større sjanser for å spille returkampen i utslagsrundene på hjemmebane.

Etter to seire, én uavgjort og to tap (mot Chelsea og Paris Saint-Germain) ligger Barcelona foreløpig på 15. plass på tabellen (før onsdagens kamper), med 7 poeng. Hvis vi ser på konkurransen i fjor, er 16 poeng nok til å kvalifisere seg blant de 8 beste. Det betyr at Barcelona er nødt til å vinne de tre kommende kampene for å ende blant de 8 beste.

Barcelona vil imidlertid også ønske å forbedre målsnittet sitt, som for øyeblikket er 2 etter 12 mål for og 10 mot, noe som kan brukes til å løse opp. Den gode nyheten er at Barcelona teoretisk sett har tre mye enklere rivaler.

Kommende kamper for Barcelona i Champions League



Barcelona mot Eintrach Frankfurt: 9. desember



Slavia Praha mot Barcelona: 21. januar



Barcelona mot Coppenhagen: 28. januar



Likevel vil selv uavgjort i en av disse kampene nesten helt sikkert bety at Barcelona ikke ender blant de 8 beste. Det burde egentlig ikke være noe stort problem i det lange løp, ettersom fjorårets mestere, PSG, endte på 15. plass i ligaen... og senere vant playoff-kampen sammenlagt 10-0.

Tror du Barcelona ender blant de 8 beste i Champions League?