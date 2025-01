Hva må skje for at Manchester City og PSG skal unngå å ryke ut av Champions League

HQ

De siste kampene i ligafasen spilles i kveld kl. 21:00 norsk tid (20:00 norsk tid), og alle kampene spilles samtidig. Det er mange forskjellige utfall for lagene: Matematisk sett er det bare to lag som er sikret en plass blant de åtte beste uansett, og så mange som 16 lag kan fortsatt matematisk sett komme blant de åtte beste, avhengig av alles resultater.

Men de som er mest engstelige i dag, er helt sikkert fansen til de ni lagene som dingler mellom liv og død. For de fleste av dem vil en seier garantere kvalifisering til utslagsrunden, mens tap eller uavgjort kan sette dem i fare.

Blant disse lagene finner vi to av de største klubbene i Europa: Paris Saint-Germain og Manchester City. Begge møttes i forrige uke, og PSG var overlegne med 4-2-seier, men begge er fortsatt i en gråsone der alt kan skje...

Hva må PSG gjøre for å kvalifisere seg?

Paris Saint-Germain ligger på 22. plass, med 10 poeng og +2 mål i snitt. De må slutte over 24. plass. En seier mot Stuttgart eller til og med uavgjort vil garantere over 24. plass, selv om PSG har råd til et nederlag hvis Manchester City eller Dinamo Zagreb (begge med 8 poeng) ikke vinner. Hvis PSG taper og Man City vinner mot Club Brugge og Dinamo Zagreb også vinner mot AC Milan, kan de bli eliminert.

Hva må Manchester City gjøre for å kvalifisere seg?

Manchester City ligger på 25. plass med 8 poeng, det samme som Dinamo Zagreb, men et mye bedre målsnitt (+2 vs. -8) vil bety at hvis begge lag vinner, vil Man City være det laget som vil plassere seg høyere. En seier mot Club Brugge vil sikre plassen.

Champions League-tabellen før siste kampdag

Etter syv kamper, med bare én igjen, ser Champions League-tabellen slik ut :



Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter Milan

Atletico Madrid

AC Milan

Atalanta

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Monaco

Feyenoord

Lille

Brest

Borussia Dortmund

Bayern München

Real Madrid

Juventus

Celtic

PSV Eindhoven

Club Brugge

Benfica

Paris Saint-Germain

Sporting Lisboa

Stuttgart

Manchester City

Dinamo Zagreb

Sjakhtar Donetsk

Bologna

Sparta Praha

RB Leipzig

Girona

Crvena Zvezda

Sturm Graz

Red Bull Salzburg

SK Slovan Bratislava

Young Boys