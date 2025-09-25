Hva må skje for at Marc Márquez skal vinne MotoGP-mesterskapet i Japan denne helgen

HQ

Marc Márquez har et "mesterskapspoeng" i Japans GP i MotoGP denne helgen (du må imidlertid stå opp veldig tidlig for å se det). Márquez kan sikre seg tittelen med seks Grand Prix igjen: Japan, Indonesia, Australia, Malaysia, Portugal og Valencia.

Marc Márquez, fra Ducati Lenovo, leder med 512 poeng. Bare broren Álex Márquez, fra Gresini Racing, er "nær" med 330 poeng. En desperat Francesco Bagnaia ligger på tredjeplass med 237 poeng. Márquez' seier i 2025 er sikker (og det vil være hans syvende VM-tittel i MotoGP, den første siden 2019, og den niende totalt etter to verdensmesterskap i Moto2 og Moto1).

Kan det skje i Tokyo? Det er veldig mulig, men Marc Márquez må vinne minst tre poeng mer enn Álex Márquez for å ta tittelen uansett. Tre poeng mer vil gi ham 185 poeng mer enn Álex.

Det betyr at Marc kan vinne tittelen selv på lørdag, hvis han vinner spurten og Álex ikke klarer å ta noen poeng. Men selv om Marc ikke vinner noen poeng på sprinten og Álex vinner den, kan Marc fortsatt ta tittelen på søndag under løpet.

Hvis det ikke skjer i Tokyo, vil det skje i Indonesia eller Australia. Marc Márquez vil gjøre en bemerkelsesverdig bragd, etter at han brakk overarmsbeinet i 2020 og gjennomgikk fire operasjoner i armen og andre operasjoner på lemmer. Få kunne ha forutsett en slik oppblomstring i denne eller noen annen idrett.