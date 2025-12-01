Hva må skje for at Norris, Verstappen eller Piastri skal vinne Formel 1 2025

HQ

Max Verstappens seier i Qatar Grand Prix, etterfulgt av Piastri på andreplass og Lando Norris på fjerdeplass, betyr at alle tre førerne fortsatt har sjanser til å vinne F1 2025-mesterskapet neste helg i Abu Dhabi. Lando Norris måtte se sin ledelse halvert fra Verstappen, men har fortsatt et klart forsprang på de to andre til å sikre seg tittelen.

Lando Norris leder med 408 poeng, 12 poeng bak Max Verstappen med 396 poeng og Oscar Piastri med 392 poeng.

Abu Dhabi Grand Prix har 25 poeng tilgjengelig:

Lando Norris vinner Formel 1 2025-mesterskapet med en topp 3-plassering, uavhengig av hva de andre gjør. Selv om Norris blir nummer tre og Verstappen vinner, vil Norris ha 423 poeng og Verstappen 421 poeng.

Hvis Norris blir dårligere enn nummer tre, er han avhengig av at Verstappen ikke vinner. Hvis Norris ender mellom fjerde og syvende, må Verstappen bli nummer én eller to. Eller, med andre ord...

Max Verstappen vinner Formel 1 hvis han blir nummer én og Norris blir nummer fire eller dårligere; hvis han blir nummer to, Norris blir nummer åtte eller dårligere og Piastri blir nummer tre eller dårligere, eller hvis han blir nummer tre, Norris blir nummer ni eller dårligere og Piastri blir nummer to eller dårligere.

Oscar Piastri kan bare vinne Formel 1 hvis han blir nummer én og Norris blir nummer seks eller lavere; eller hvis han blir nummer to, Norris blir nummer ti eller lavere og Verstappen blir nummer fire eller lavere.

