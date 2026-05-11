Hva må skje for at Paris Saint-Germain skal vinne Ligue 1 denne onsdagen: Har Lens noen sjanser?

HQ

Paris Saint-Germain kan bli kronet til mester i Ligue 1 neste onsdag, med en forsinket kamp mot Lens, det eneste andre laget i den franske ligaen som var i nærheten av PSG, og som ledet ligaen i flere uker.

Det gjenstår bare én kampdag, som finner sted neste søndag, 17. mai, med kampstart kl. 21:00 CEST, 20:00 BST. Men før det, onsdag 13. mai, spilles to uavgjorte kamper fra kampdag 29: Brest mot Strasbourg (19:00 CEST) og Lens mot PSG (21:00 CEST).

PSGs 1-0-seier over Brest forrige søndag, med et mål av Désiré Doué, betyr at PSG (73 poeng) er virtuell mester, seks poeng foran Lens (67 poeng). Hvis PSG vinner eller spiller uavgjort i onsdagens kamp, vinner de Ligue 1-tittelen der, sin femte på rad og den 12. av de siste 14 utgavene, og mangler bare 2016/17-utgaven, da de tapte mot Monaco, og 2020/21-utgaven, da de tapte mot Lille.

Ligue 1 er annerledes enn andre ligaer

Men hva om Lens vinner duellen på onsdag, og PSG også taper på søndag, mens Lens vinner på søndag? Da ville de to ligaene endt på 73 poeng, men PSG ville helt sikkert tatt tittelen, ettersom Ligue 1 bruker sammenlagt målforskjell som første tiebreaker. Og for øyeblikket har PSG en overlegen GD med 44, mens Lens har en GD på 29, fortsatt langt bedre enn noen andre i ligaen, men uoppnåelig sammenlignet med PSG.

I det scenarioet at de hadde samme poengsum og målforskjell (et ekstremt sjeldent scenario, men et som fortsatt kan skje i Premier League denne sesongen, som også bruker målforskjell som første tiebreaker), ville tittelen gått til laget med flest scorede mål (PSG scoret 71, Lens scoret 62). Hvis det fortsatt var uavgjort, ville Lens og PSG spilt en playoff-kamp.

Kort sagt, PSG er så godt som sikker mester av Ligue 1 denne sesongen, uansett hvor hardt Lens kjemper (de måtte ha scoret et urealistisk antall mål i de to siste kampene). Men bildet ville vært et helt annet hvis den franske ligaen hadde brukt samme tiebreaker som i Spania, der tittelen ville gått til det laget som hadde vunnet flest poeng i de to direkte kampene i sesongen dersom to lag hadde endt på samme poengsum. I scenariet der Lens vinner kampen på onsdag, vil den andre tiebreakeren bli brukt, og mesteren vil være laget med bedre målforskjell, men bare i innbyrdes oppgjør, der Lens fortsatt vil ha en (liten) sjanse, og må score mange mål på onsdag for å kompensere for 2-0-tapet mot PSG i september.