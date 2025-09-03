Hva må skje for at Spania skal kvalifisere seg til åttedelsfinalene i EuroBasket

HQ

Spania var spådd å bli den største skuffelsen i EuroBasket 2025, og de er nå farlig nær eliminering allerede før åttendedelsfinalene. De tapte for Italia med fire poeng, 67-63, under tirsdagens kamp i EuroBasket Group Stage. De regjerende mesterne startet sterkt, til og med med 10-0 i det første kvarteret, men de mistet gradvis drivstoff etter hvert som Italia kom inn i kampen igjen, og endte opp med å gi fra seg alt overtaket.

Dette setter Spania i en prekær situasjon i gruppe C, den gruppen som er mest åpen på kampdag 5. Hellas og Italia har kvalifisert seg, og Kypros ble eliminert, så det er tre nasjoner (Bosnia-Hercegovina, Georgia og Spania) som kjemper om to plasser.

Hva må skje for at Spania skal kvalifisere seg?

Spania kan i det minste regne med å kvalifisere seg. Hvis de slår Hellas, en nasjon som allerede er kvalifisert og som i teorien ikke har noe på spill, vil de kvalifisere seg. Hellas er også i teorien mye sterkere i år enn Spania, men grekerne ble slått i den siste kampen av Bosnia-Hercegovina (80-77)...

Hellas mot Spania spilles torsdag 4. september kl. 20.30 norsk tid.

Det andre scenariet der Spania kan kvalifisere seg hvis de taper, er hvis Georgia slår Bosnia. Den kampen spilles tidligere, torsdag kl. 14:00 CEST.