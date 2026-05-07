Hva må skje for at Tyskland og Spania skal få en ekstra Champions League-plass

HQ

Bayern München hadde muligheten til å gi Tyskland en femte Champions League-plass for det femte laget i Bundesliga neste sesong, spesielt etter at Atlético de Madrid ble eliminert kvelden før. Men nederlaget betyr at Spania nå fortsetter å lede kappløpet, som kan bli avgjort i kveld, i semifinalene i Europa League og Conference League.

Etter Atletis og Bayerns tap ligger Spania på andreplass med 21 781 poeng, og Tyskland følger etter med 21 357 poeng. Portugal ligger på fjerdeplass med 20 500 poeng, men for langt bak, mens England har 27 513 poeng, og har allerede bekreftet den ekstra Champions League-plassen for lenge siden (den er gitt til de to beste landene).

Alt avhenger av hva Frebiurg og Rayo Vallecano gjør. Hvis Freiburg ikke vinner utslagsrunden og ikke klarer å kvalifisere seg til Europa League-finalen, vil Spania få den ekstra plassen, uansett hva Rayo Vallecano gjør.

Utrolig nok, som Football Meets Data fant ut, betyr Harry Kanes mål i det 94. minutt i går (som ikke endret resultatet, men det betydde likevel at kampen endte uavgjort) at Tyskland kan få den andre plassen hvis Frebiurg kvalifiserer seg og Rayo Vallecano blir eliminert i kveld.

Freiburg ligger 2-1 bak Braga; selv om de vinner kampen i kveld, men likevel blir eliminert, vil ikke Tyskland få den plassen. Hva om begge kvalifiserer seg til semifinalen? Det avhenger mer av hva Freiburg gjør: Hvis Freiburg ikke vinner UEL-finalen, vil Spania få plassen selv om Rayo taper UCL-finalen. Tyskland får bare plassen hvis Rayo taper finalen og Freiburg vinner finalen ELLER spiller uavgjort i finalen... og det vil avhenge av antall scorede mål.

Det er tydelig at det står mye mer på spill enn bare fansenes glede...