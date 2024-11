Hva må skje for at Verstappen skal vinne Formel 1 i Las Vegas

HQ

Denne Formel 1-sesongen har fortsatt tre løpshelger igjen: Las Vegas, Qatar og Abu Dhabi. Det er imidlertid mulig at Red Bull-fører Max Verstappen blir verdensmester i neste Grand Prix, det andre løpet noensinne på Las Vegas' gatebane.

Verstappen hadde ikke vunnet siden Spania i juni, men kom tilbake på best mulig måte, klatret sytten plasser og endte på førsteplass i Sao Paulo, i et løp mange anser som et av de beste løpene noensinne i vått vær.

Hans eneste rival med noen muligheter til tittelen er McLarens Lando Norris, som tapte for mange poeng da han endte på sjetteplass. Verstappen har 393 poeng og Norris 331, et for stort forsprang til å vurdere et comeback, og flere tenker på når Verstappen skal vinne sin fjerde F1-verdensmestertittel.

Hva som må skje for at Verstappen skal vinne Formel 1 i Las Vegas

Max Verstappen trenger bare en seier i Vegas, selv om Norris blir nummer to, for å bli mester. Men la oss ikke glemme at Verstappen, til tross for sin klare dominans, hadde en fire måneder lang seierspause...

Verstappen trenger imidlertid bare å avslutte foran Norris, uansett hvilken plassering. Det vil gi ham nok forsprang til å vinne. Hvis Verstappen ender bak Norris, med Verstappen som nummer to eller tre, vil han fortsatt vinne. Bare hvis Verstappen blir nummer fire eller dårligere, har Norris fortsatt en sjanse, men sjansen er stor for at Verstappen blir F1-verdensmester for fjerde år på rad.