Hva man bør og ikke bør gjøre: De beste måtene å komme i gang med tegneserier på

HQ

Har du noen gang prøvd å anbefale et nytt Final Fantasy -spill til en uerfaren spiller? "Hvis du liker actionspill, vil du elske Final Fantasy XVI." Dette blir alltid møtt med samme type svar: "Da er det vel best at jeg kommer meg gjennom de andre 15 først ..." Alle som kjenner Square Enix' serier vet at dette ikke på langt nær er nødvendig eller tilfelle, ettersom Final Fantasy -spillene i bunn og grunn er antologiske historier til tross for den numeriske rekkefølgen. Jeg nevner dette fordi tegneserier har noe av det samme problemet. Hvordan kommer man inn i en hobby som har over 80 år med historiefortelling bak seg? Hvordan finner man et utgangspunkt å bygge videre på, og hvordan konsumerer man deretter dette mediet på en fornuftig måte?

Det er derfor jeg har laget denne guiden som en måte å eliminere stigmaene rundt det å begynne med tegneserier i disse dager. Som vi nylig gjorde med Warhammer 40,000, er dette ikke en liste over viktig lesning eller noe lignende, det er noen raske tips for å gjøre det enklere å begynne å konsumere tegneserier.

Tips for å komme i gang med å lese tegneserier

Du trenger et sted å begynne, og det kan ikke være den første tegneserien som noensinne er produsert. For det første er det en astronomisk mengde lesing å begynne helt fra begynnelsen og ta igjen åtte tiår med historie, men for det andre er de første historiene sjeldne og absurd verdifulle, så du kommer sannsynligvis aldri til å se en i ditt liv med mindre du har millioner av kroner å kaste rundt deg.

Dette er en annonse:

Vår løsning på dette er enkel: Finn en karakter eller en gruppe du liker, og begynn med en av de nyere historiene deres. Du vet om det er starten på en historie, for hvert kapittel i en større tegneseriefortelling, dvs. en utgave, er vanligvis kategorisert med et nummer og merket med året serien begynte. For eksempel har det blitt lansert to The Amazing Spider-Man -serier i løpet av de siste årene. Nick Spencer, Ryan Ottley og Humberto Ramos' versjon begynte i 2018, mens Joe Kelly, Pepe Larraz og John Romita Jr.s (du kan se intervjuene våre med Kelly og Larraz fra San Diego Comic Con Malaga nedenfor) alternativ startet i 2025. Så selv om begge de første utgavene er kalt The Amazing Spider-Man #1, vil den ene ha (2018) på slutten av navnet sitt og den andre (2025). Dette er viktig informasjon å huske på, da det gjør det enklere og mer oversiktlig å finne og/eller kjøpe de relevante tegneseriene du er ute etter.

HQ

HQ

Dette er en annonse:

For den nyere leseren som bare er ute etter å få en fot innenfor og ikke bryr seg så mye ennå (eller generelt ... Jeg personlig bryr meg ikke så mye om å samle, bare om å lese disse bemerkelsesverdige historiene) om å ha brede samlinger av hver enkelt utgitt utgave, er grafiske romaner og omnibusser din beste venn. Disse samler flere utgaver av én historie i én større bok, med det ekstra forbeholdet at noen av navnekonvensjonene vi forklarte ovenfor, går tapt i sausen. Et eksempel på dette, og denne gangen har vi byttet til DC, er Supergirl: Woman of Tomorrow av Tom King, der du kan lese de åtte separate mini-utgavene eller en komplett roman som samler dem i ett sømløst eksemplar, alle med samme navnebror. Enkelt og greit. Nydelig.

Mer komplisert blir det hvis vi ser på for eksempel Jonathan Hickmans Fantastic Four: The Complete Collection, for selv om det her er snakk om en ganske sammenhengende fortelling, så spenner det faktiske innholdet i denne novellesamlingen over Dark Reign: Fantastic Four #1-5, Fantastic Four (1998) #570-578, og mer til fra Dark Reign: The Cabal også. Så i tilfeller som dette er det beste man kan gjøre å isolere en forfatter eller kunstner som man liker å lese, og så finne deres samlede verk i en pakke som denne. Igjen, det blir rart og komplisert, men det er langt enklere enn å prøve å finne alle de separate utgivelsene som utgjør Hickmans større fortelling, for eksempel.

Så for å oppsummere, i en rask oppsummering:



Trinn 1: Identifiser helter eller grupper du liker (Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Captain America osv.) og finn deretter en av deres nyere "rebooter", om du vil, og bestem alderen ved hjelp av årstallet i tittelen (f.eks. 2022).



Trinn 2: Gå deretter tilbake til den første utgaven, uttrykt ved det andre kategoriserte nummeret (f.eks. #1), og start lesereisen - eller finn en grafisk roman som samler hele eller flere utgaver av den større fortellingen, og begynn å lese.



Trinn 3: Herfra kan du utvide horisonten ved enten å gå tilbake til trinn 1 med en annen karakter eller gruppe, eller ved å finne forfattere og kunstnere som du setter pris på, og deretter følge porteføljen deres for å se deres øvrige verk.



Hvordan lese tegneserier

La oss til slutt snakke litt om hvordan man faktisk leser tegneserier, for det er ikke så enkelt som å følge linjene fra venstre til høyre og følge en side fra topp til bunn (eller fra høyre til venstre for noen språk). For de som er vant til det, er det ingen utfordring i det hele tatt, men hvis du er ny på tegneserier, kan det være lurt å få noen raske tips og triks.

Til å begynne med jobber du fortsatt fra venstre mot høyre og ovenfra og ned, men det er en hake ved det, for du må identifisere hvert panel og ikke den skrevne fortellingen på en side. Et panel er den boksen som hver "scene", om du vil, i en tegneserie presenteres i, og hvert panel fungerer som en egen side, noe som betyr at du følger den skrevne dialogen/fortellingen i et panel fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Deretter beveger du deg over en større side etter de tradisjonelle lesereglene, men i form av paneler.

Nedenfor ser du for eksempel noen sider fra Batman/Deadpool #1 (2025), og tanken er at du skal følge panelene (igjen behandler du hvert panel som en egen side med fortelling) på den måten som pilene angir.

Hvilke tegneserier bør jeg begynne med? Hva er noen viktige og ikoniske tegneseriehistorier?

Avslutningsvis vil vi henlede oppmerksomheten på en tidligere serie med artikler som vi har utarbeidet, og som fremhever noen av de beste og mest kjente tegneseriene du kan lese om noen av DC og Marvels mest berømte og ikoniske figurer. Disse artiklene er bare begynnelsen, så forvent at det kommer enda flere etter hvert, men det finnes fortsatt mange flotte tegneserier og grafiske romaner som er verdt å bruke tid på i det vi allerede har publisert.